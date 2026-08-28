Behruz Karimov UEFA Konferans Ligi'ni fethetmeye hazır: Lugano'nun rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi2026/2027 sezonu ana lig aşaması için resmi kura çekimi sona erdi. Yenilenen formata göre, turnuvanın genel aşamasında yer alan her takım toplam 6 maç (3'ü iç sahada, 3'ü deplasmanda) oynayacak.
Özbekistan milli takım savunma oyuncusu Behruz Karimov'un formasını giydiği İsviçre temsilcisi Lugano kulübü de Avrupa arenasında karşılaşacağı 6 rakibini öğrendi.
Lugano kimlerle karşılaşacak?
Behruz Karimov'un takımı, genel aşama kapsamında kıtanın farklı liglerinden temsilcilerle kozlarını paylaşacak:
Crvena Zvezda (Sırbistan): Belgrad'ın ünlü ve deneyimli Avrupa kupası savaşçısı;
København (Danimarka): İskandinavya'nın önde gelen devlerinden biri;
Getafe (İspanya): La Liga'nın taktiksel ve savunma disiplini yüksek temsilcisi;
Sint-Truiden (Belçika): Belçika liginin hızlı ve güçlü takımlarından biri;
Jablonec (Çekya): Çek futbolunun istikrarlı kulüplerinden biri;
Kauno Žalgiris (Litvanya): Baltık bölgesinin mücadeleci takımı.
Özbek savunma oyuncusu için özellikle İspanya'nın Getafe ve Danimarka'nın København kulüplerine karşı oynanacak maçlar, Avrupa sahnesinde yeteneklerini sergilemek adına büyük bir fırsat olacak.
Finalin adresi: İstanbul
UEFA'nın açıklamasına göre, Konferans Ligi'nin 2026/2027 sezonu final maçı 2 Haziran'da Türkiye'nin muhteşem şehri İstanbul'da oynanacak.
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