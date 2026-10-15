Lugano — Crvena zvezda: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Lugano — Crvena zvezda karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Lugano ilk 11'i: 16. von Ballmoos D., 9. Ajeti Al., 25. Bislimi U., 21. Cimignani Y., 3. Delcroix H., 27. Dos Santos D., 8. Grgic A., 2. Karimov B., 17. Mai L., 6. Papadopoulos A., 11. Steffen R. (kaptan).
Lugano yedekleri: 7. Alioski E., 91. Behrens K., 22. Castro Espinosa B. D., 28. Gebhardt F., 4. Kelvin D., 14. Kendoussi A., 26. Marques M., 99. Mina D., 30. Moncada D., 24. Pilstrom E.
Lugano teknik direktörü: Croci-Torti M.
Crvena zvezda ilk 11'i: 1. Matheus, 9. Degenek M., 21. Elsnik T., 60. Gashi M., 45. Gudelj S., 20. Kanga G., 22. Kostov V., 33. Krunic R. (kaptan), 37. Lucic V., 3. Nakayama Y., 23. Ristic M.
Crvena zvezda yedekleri: 7. Arnautovic M., 6. Bajic M., 8. Balov K., 70. Cham M., 77. Gutesa I., 19. Kim Young-woo, 50. Radanovic S., 55. Saric D., 27. Strika M., 30. Thebo Uchenna F., 13. Veljkovic M.
Crvena zvezda teknik direktörü: Riera A.
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