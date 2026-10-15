FC Kopenhag — Braga: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki FC Kopenhag — Braga karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
FC Kopenhag ilk 11: 1. Ramay D., 2. Beymo F., 36. Clem U., 39. Dadason V., 10. Elyounoussi M. (kaptan), 33. Kral A., 6. Margreitter A., 12. Maseko T., 24. Meling B., 16. Robert, 20. Suzuki J.
FC Kopenhag yedekler: 51. Breum-Harild T., 7. Carrizo M., 14. Cornelius A., 27. Delaney T., 13. Huescas R., 15. Lopez M., 34. Nasnas M., 28. Nemet H., 45. Olsen G., 31. Runarsson R. A., 4. Sorensen A., 44. Vianney Ndji G.
FC Kopenhag teknik direktörü: Svensson B.
Braga ilk 11: 31. Bernardo, 26. Arrey-Mbi B., 29. Gorby, 21. Horta R. (kaptan), 23. Huseinbašić D., 14. Lagerbielke G., 8. Moutinho J., 22. Sergio Garcia, 34. Tiknaz D. E., 7. Travassos, 19. Wind Y.
Braga yedekler: 44. Bayram A., 37. Barišić A., 20. Dorgeles M., 11. Gabriel Silva, 2. Gomes V., 16. Marques T., 17. Milosevic J., 9. Navarro F., 50. Rodrigues D., 12. Sa T., 10. Victor P., 6. Vitor Carvalho.
Braga teknik direktörü: Vicens S.
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