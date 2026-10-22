Celje — Salzburg: kadrolar ve canlı anlatım
UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Celje — Salzburg karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Celje ilk 11'i: 1. Leban Z., 2. Sirvis P., 44. Beyger L., 6. Tutiskinas A., 11. Avdili M., 10. Seslar S., 19. Zabukovnik M. (kaptan), 8. Kvesic M., 25. Tusha V., 9. Kramer B., 7. Verbic B.
Celje yedekleri: 13. Daniel P., 20. Dionku A., 91. Dukuli Y., 23. Frelix Z., 4. Xrka D., 77. Ivanshek M., 12. Kolar L., 33. Kutris L., 47. Kuchis A., 31. Suxovrsnik D., 15. Zujek Z.
Celje teknik direktörü: Zeljkovic Z.
Salzburg ilk 11'i: 52. Zawischitzky K., 39. Morgalla L., 44. Baidoo K., 21. Drexler T., 31. Schmid D., 32. Barry A., 7. Tohumcu U., 23. Dedic D., 8. Kitano S., 11. Vertessen Y., 9. Tabakovic H. (kaptan).
Salzburg yedekleri: 33. Camara A., 5. Diabate S., 30. Diakite G., 1. Fruchtl K., 19. Konate K., 13. Krätzig F., 22. Lainer S., 35. Lindström J., 15. Mazurek B., 4. Mellberg J., 41. Sarcevic N., 47. Zabranski V.
Salzburg teknik direktörü: Lijnders P.
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