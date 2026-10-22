Celje — Salzburg: kadrolar ve canlı anlatım

27 Veton Tusha (Celje) yerden düzgün pası aldı ve hemen kaleye şut çekti. Ne yazık ki top direğin dibinden dışarı gitti.

25 Artemijus Tutyskinas (Celje) rakibine kayarak müdahale etti ve faul yaptı.

23 Damir Redžić'in isabetli kısa pası Haris Tabaković'i (Salzburg) ceza sahası içinde boş durumda buldu, ancak o meşin yuvarlağı üst direğin üzerine gönderdi. Top oyun alanını terk etti, Celje kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.

22 Şu anda topa sahip olma oranı 40'a 60.

18 Haris Tabakovic (Salzburg) rakibiyle ikili mücadelede faul yaptı.

14 Artemijus Tutyskinas (Celje) rakibine kayarak müdahale etti ve onu düşürdü. John Brooks oyunu durdurdu ve kart gösterebilirdi, ancak sonunda sadece uyarıda bulunmaya karar verdi.

13 Salzburg oyuncuları kısa paslarla topu birbirine aktarıyor.

11 Aboubacar Barry (Salzburg) ceza sahası içinde topa elle müdahale etmiş gibi göründü ancak hakem devam ettirdi. Penaltı yok!

9 Gol! Damir Redžić ceza sahası çizgisi yakınındaki Sota Kitano'ya (Salzburg) pasını aktardı, o da harika bir vuruşla topu sol alt köşeye gönderdi. Skor 0-1.

8 Milot Avdyli (Celje) ortalanan topa yetişti ve ceza sahası dışından kaleye vurdu, ancak vuruşu sol direğin oldukça dışından auta çıktı. Top taca/dala çıktı ve Salzburg kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

7 Dominik Szik (Salzburg) serbest vuruştan toparı ceza sahasına ortaladı. Ancak rakip savunma tehlikeyi uzaklaştırarak kimseye şut izni vermedi.

6 Blaž Kramer (Celje) sakatlanarak yerde kaldı ve hakem tıbbi müdahale için oyunu durdurdu.

5 Sota Kitano (Salzburg) bir rakibini geçti ancak topu takım arkadaşına çeviremedi. Top taca/dala çıktı ve Celje lehine kale vuruşu verildi.

3 Umut Tohumcu (Salzburg) kıyasıya mücadele etti ve John Brooks faul düdüğünü çaldı.

1 Maç henüz başladı.

00:01 Oyuncular sahada ve maça Salzburg başlıyor.

00:00 Bugünkü karşılaşmanın hakemi John Brooks olacak.

00:00 Artık ilk 11'leri biliyoruz. Onları bu maçın detaylar bölümünde bulabilirsiniz.