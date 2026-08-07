Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu sonuçları

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Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu sonuçları

Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda ilk maçlar oynandı. Öne çıkan karşılaşmalarda Portekiz ekibi Benfica farklı bir galibiyet alırken, İskoç kulüpleri için gece şanssız geçti.

Bu turda sahaya çıkan birçok güçlü takım, rövanş öncesinde durumunu büyük ölçüde iyileştirdi.

Lizbon'da Benfica farklı kazandı, İskoç kulüpleri için zor gece

Portekiz'in Benfica kulübü sahasında İskoçya ikincisi Hearts'ı konuk etti ve rakip filelere cevapsız 6 gol gönderdi — 6:1. Lizbon ekibinde Rafa Silva, Araújo, Pavlidis, Prestianni, Duran ve Šešlėrup gol atan oyuncular oldu.

İskoçya'nın bir diğer güçlü ekibi Rangers ise Polonya deplasmanında Jagiellonia'ya 2:1 yenildi.

Türkiye'nin Beşiktaş kulübü Çekya ekibi Hradec Králové'ye konuk olurken, Semih Kılıçsoy'un 80. dakikadaki tek golüyle son derece önemli bir deplasman galibiyeti (1:0) elde etti. Avusturya'nın Salzburg ekibi de Pafos karşılaşmasının son dakikalarında gol atarak galibiyete ulaştı.

Avrupa Ligi. 3. eleme turu (İlk maçlar)

6 Ağustos'ta oynanan karşılaşmaların sonuçları:

  • Benfica (Portekiz) — Hearts (İskoçya) 6:1

    Goller: Rafa Silva (3), Araújo (23), Pavlidis (42, penaltı), Prestianni (59), Duran (87), Šešlėrup (90+4, penaltı) — Reno (72).

  • Jagiellonia (Polonya) — Rangers (İskoçya) 2:1

    Goller: Fernandes (13, kendi kalesine), Smith (21) — Montoya (4, kendi kalesine).

  • Maccabi Tel Aviv (İsrail) — CSKA Sofia (Bulgaristan) 0:3

    Goller: Ebong (9), Godoy (29), Schwarz (90).

  • Hradec Králové (Çekya) — Beşiktaş (Türkiye) 0:1

    Gol: Kılıçsoy (80).

  • Salzburg (Avusturya) — Pafos (Kıbrıs) 1:0

    Gol: Tabaković (88).

  • PAOK (Yunanistan) — Anderlecht (Belçika) 0:1

    Gol: Svetković (1).

  • Thun (İsviçre) — Víkingur (İzlanda) 3:0

    Goller: Bamert (19), Labo (25), Saiz (90+4).

  • Lech (Polonya) — Klaksvík (Faroe Adaları) 1:0

    Gol: Agnero (81).

  • KuPS (Finlandiya) — Universitatea Craiova (Romanya) 1:1

    Goller: Moreno (72) — Bairam (38).

  • Lincoln (Cebelitarık) — Omonia (Kıbrıs) 1:1

    Goller: Rúten (71) — Andreou (90+3).

Rövanş maçları ne zaman?

Play-off turuna yükselecek takımların kesinleşeceği rövanş karşılaşmaları gelecek hafta, 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

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BenficaRangersBeşiktaşSalzburgAnderlecht
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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