Avrupa Süper Kupası: PSG ve Aston Villa’nın ilk 11’leri açıklandı

·25·Spor
Avrupa Süper Kupası: PSG ve Aston Villa’nın ilk 11’leri açıklandı

Avrupa futbolunda yeni sezonun ilk ve en prestijli kupalarından biri olan UEFA Süper Kupası sahibini buluyor. Avusturya’nın Salzburg kentindeki görkemli Red Bull Arena’da, Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Fransa temsilcisi PSG ile Avrupa Ligi’nde zirveye çıkan İngiltere ekibi Aston Villa arasında büyük bir mücadele yaşanacak.

Taşkent saatiyle 00.00’da başlayacak bu kritik karşılaşma öncesinde her iki takımın teknik heyeti sahaya çıkacak ilk 11’leri açıkladı.

Takımların ilk 11’leri:

UEFA Süper Kupası 2026

Stadyum: Avusturya, Salzburg, Red Bull Arena

Maç zamanı: 12 Ağustos, 00.00 (Taşkent saatiyle)

  • PSG (Fransa):

    Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Akliouche, Kvaratskhelia, Doué.

  • Aston Villa (İngiltere):

    Bizot, Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Gomes, McGinn, Hemmings, Buendía, Maio.

Sezonun ilk finalinde neler bekleniyor?

Paris ekibi yıldızlarla dolu hücum hattıyla maçın favorisi gösterilse de Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kupa mücadelelerinde beklenmedik sonuçlar almak ve taktik sürprizler hazırlamak konusunda büyük deneyime sahip. Her iki kulübün de yeni sezona önemli bir kupayla başlamak için tüm gücünü ortaya koyacağı şüphesiz.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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