Salzburg - Milan: kadrolar ve canlı anlatım

·9·Spor
Salzburg - Milan: kadrolar ve canlı anlatım

Avrupa Ligi kapsamındaki Salzburg - Milan karşılaşması 15 Ekim, TSİ 21:45'te başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Salzburg ilk 11'i: 52. Zawischitzky K., 20. Baidoo E., 32. Barry A., 44. Baidoo K., 8. Kitano S., 35. Lindström J., 15. Mazurek B., 39. Morgalla L., 31. Schmid D., 9. Tabakovic H. (kaptan), 47. Zabransky V.

Salzburg yedekleri: 33. Camara A., 30. Diakite G., 21. Drexler T., 1. Früchtl K., 13. Krätzig F., 22. Lainer S., 4. Mellberg J., 23. Redjic D., 41. Sarcevic N., 7. Tohumcu U., 11. Vertessen Y.

Salzburg teknik direktörü: Röhl D.

Milan ilk 11'i: 16. Maignan M. (kaptan), 33. Bartesaghi D., 73. Camarda F., 70. Cisse A., 5. De Winter K., 20. Hutchinson O., 30. Jashari A., 8. Loftus-Cheek R., 31. Pavlovic S., 12. Rabo A., 23. Tomori F.

Milan yedekleri: 21. Chukwueze S., 28. Comotto K., 13. Diawara S., 2. Estupinan P., 34. Hila M., 14. Modric L., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 11. Pulisic C., 9. Ramos G., 42. Terracciano F., 96. Torriani L.

Milan teknik direktörü: Amorim R.

SalzburgMilanAvrupa LigiFutbolKadrolar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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