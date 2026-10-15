Celje — Omonia: kadrolar ve canlı anlatım
UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Celje — Omonia karşılaşması 15 Ekim, saat 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Celje ilk 11'i: 1. Leban Z., 11. Avdili M., 44. Beyger L., 13. Daniel P., 91. Dukuli Y., 9. Kramer B., 10. Seslar S., 14. Tichich L., 6. Tutiskinas A., 19. Zabukovnik M. (kaptan), 15. Zujek Z.
Celje yedekleri: 20. Dionku A., 23. Frelix Z., 4. Xrka D., 77. Ivanshek M., 12. Kolar L., 33. Kutris L., 47. Kuchis A., 8. Kvesich M., 31. Suxovrsnik D., 25. Tusha V., 7. Verbich B.
Celje teknik direktörü: Jelkovich Z.
Omonia ilk 11'i: 40. Fabiano (kaptan), 74. Andreu P., 29. Balkoves Y., 11. Kosta Evandro, 5. Kulibali S., 99. Dioni L., 93. Dyuvern J., 14. Marich M., 7. Montnor J., 37. Satka L., 22. Tankovich M.
Omonia yedekleri: 20. Brauvers L., 92. Xristoforu P., 9. Kakullis A., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Mixail P., 77. Nego L., 85. Neofitu A., 27. Simich S., 17. Tanase F.
Omonia teknik direktörü: Berg X.
Yorumlar 0
…