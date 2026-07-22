İstanbul Başakşehir sezona galibiyetle başlayabilecek mi?

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İstanbul Başakşehir sezona galibiyetle başlayabilecek mi?

22 Temmuz'da UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunun ilk maçında İstanbul Başakşehir, Finlandiya'nın Inter Turku kulübünü ağırlıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak. Türk kulübü maçın favorisi olarak görülse de, konuk ekibin 16 maçlık yenilmezlik serisi ev sahibine kolay bir galibiyet vaat etmiyor.

Başakşehir hazırlıklarda vites yükseltti

Türk kulübü, yeni sezondaki ilk resmi maçına kamplar aracılığıyla hazırlandı. Takım, son hazırlık maçlarında güven verici sonuçlar kaydetti.

Başakşehir, Avusturya'nın Salzburg kulübünü 2-1, Macaristan'ın Puskás Akadémia takımını ise 2-0 mağlup etti.

Hazırlık maçlarının sonuçları takımın gerçek gücünü tam olarak yansıtmasa da, Çağdaş Atan'ın öğrencilerinin hücumdaki aktifliği ve yakalanan pozisyonları değerlendirmesi olumlu bir izlenim bıraktı.

İstanbul'daki son sonuçlar rakibi uyarıyor

Başakşehir'in geçen sezonun sonunda kendi sahasında aldığı sonuçlar da takımın güçlü yönlerini ortaya koyuyor.

İstanbullular evindeki son maçlarda:

  • Gençlerbirliği'ni 3-0;

  • Kasımpaşa'yı 4-0;

  • Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Türk kulübü kendi sahasında yüksek baskı kurmayı, rakibi ceza sahası çevresine hapsetmeyi ve kontra ataklar için boş alan bırakmamayı iyi biliyor.

Bu açıdan Inter Turku'yu İstanbul'da Finlandiya ligindekinden çok daha yüksek bir tempo ve baskı bekliyor.

Finlandiya kulübü 16 maçtır kaybetmiyor

Konuk ekibi de küçümsememek gerekiyor. Inter Turku, Konferans Ligi'nin bir önceki turunda Sarajevo'yu iki maçın toplamında 3-2'lik skorla eledi.

Böylece takım, tarihinde ilk kez turnuvanın ikinci eleme turuna yükseldi.

Jaro ile oynanan golsüz beraberliğin ardından Inter'in tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisi 16 maça ulaştı. Finlandiya kulübünün kadro derinliği sayesinde oyuncuların aşırı yorgun olduğuna inanmak da zor.

Ancak iç ligde oyunu kontrol etmek ile İstanbul'da güçlü baskı altında savunma yapmak farklı sınavlar.

Konuk ekip nasıl bir taktik seçebilir?

Inter Turku'nun ilk dakikalardan itibaren savunmaya daha fazla odaklanması bekleniyor. Finler, hatları birbirine yakın tutarak ev sahibine merkezden geçiş imkanı vermemeye çalışabilir.

Konuk ekibin temel amacı rövanş öncesi avantajlı bir skor korumak olacaktır. Bu nedenle ilk golü yeseler bile risk alıp açılma ihtimalleri düşük.

Başakşehir ise topu kontrol etmeli, rakip savunmayı kanatlar aracılığıyla genişletmeli ve savunmadaki boşlukları sabırla aramalıdır.

En olası senaryo nedir?

Güç dengeleri, saha avantajı ve Başakşehir'in son sonuçları göz önüne alındığında Türk kulübü maçın favorisidir.

Ev sahibinin inisiyatifi ele alarak konuk ekibi kendi ceza sahası çevresinde savunma yapmaya zorlaması bekleniyor. Inter ise az sayıdaki kontra atak ve duran toplardan fırsat kollayacaktır.

Maçın olası senaryolarından biri Başakşehir'in 2-0'lık galibiyeti. Ancak Finlandiyalıların uzun süredir devam eden yenilmezlik serisi maçtaki heyecanı canlı tutuyor.

İstanbul BaşakşehirInter TurkuUEFANuri ŞahinSalzburg
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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