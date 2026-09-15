Khamzat Chimaev üç büyük şampiyonluk maçı için tahminlerde bulundu

Dünyanın önde gelen dövüş sanatları ligi UFC, yeni numaralı ve sansasyonel turnuvalarının eşiğindeyken, sekizgenin en tehlikeli yıldızlarından biri olan ve şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'ni temsil eden Khamzat «Borz» Chimaev, beklenmedik ve cesur analizleriyle hayranların dikkatini çekti. Ünlü blog yazarı Adam Zubarayev'e verdiği özel ve samimi röportajda Chimaev, yaklaşan üç büyük karşılaşmayı detaylandırdı: Arman Tsarukyan'ın Mauricio Ruffy'ye karşı sınavı, Movsar Evloev'in Alexander Volkanovski ile yapacağı şampiyonluk maçı ve Petr Yan ile Merab Dvalishvili arasındaki tarihi üçleme.

Özellikle 24 Ekim'de Abu Dabi'deki UFC 333 turnuvasında, yenilgisiz Movsar Evloev'in eski ve mevcut efsane Alexander Volkanovski'yi erken bitireceği yönündeki düşünceleri MMA dünyasında büyük tartışmalara yol açtı. Peki, Chimaev neden Tsarukyan'ın galibiyetine %100 inanıyor, İnguşetya tarihinin ilk kemer planı nasıl gerçekleşecek ve «Borz» neden Petr Yan ile Merab Dvalishvili maçında favoriyi açıkça söyleyemedi?

«Zemin ve güreşte büyük fark var»: Tsarukyan, Ruffy'yi nasıl yenecek?

19 Eylül'de Los Angeles'ta düzenlenecek UFC 331 turnuvasının ana maçının analizi:

Brezilyalı nakavtçıya değerlendirme: «Ruffy üst düzey bir dövüşçü, gerçekten iyi bir rakip ve bugün UFC'deki en tehlikeli vuruculardan biri», diyerek rakibine saygı gösterdi Chimaev;

Ayakta dövüş ve güreş kalitesi: Khamzat, Arman Tsarukyan'ın maçta sadece ayakta (stoyka) dövüşmekle kalmayıp güreşi ve zemini de kullanması durumunda hiçbir zorluk yaşamayacağını vurguladı;

Seviye farkı: «Arman ve Ruffy'nin serbest güreş ve grappling seviyeleri tamamen farklı gezegenler. Ayakta Ruffy çok güçlü, ancak Arman da ayakta fena değil, orada da kendini rahat hissediyor», dedi.

«Şimdi Movsar'ın zamanı»: Volkanovski'den kemeri alma planı

24 Ekim'de Abu Dabi'de (UFC 333) tüy sıklette gerçekleşecek tarihi karşılaşma:

Deneyimli efsaneye karşı gençlik ateşi: «Volkanovski kolay bir rakip değil, çok deneyimli ve güçlü bir dövüşçü. Kariyeri boyunca birçok beş rauntluk şampiyonluk maçı yaptı», diyerek Avustralyalı şampiyonun statüsüne vurgu yaptı Khamzat;

Açlık ve büyük motivasyon: Chimaev, Evloev'in şu an zirvesinde olduğunu hatırlattı: «Bence artık Movsar'ın zamanı geldi. Çok aç ve bu anı yıllardır bekledi. İlk kez kemer için dövüştüğünde insanın neler hissettiğini çok iyi biliyorum; bu tamamen farklı bir motivasyon ve kendi halkının tarihini yazma fırsatı»;

Kafkasya genelinde üçüncü şampiyonluk durağı: «Dağıstan'da UFC şampiyonları oldu, Çeçenistan'da da şampiyonluk gördük. Şimdi sıra İnguşetya'da!», dedi Chimaev;

Erken galibiyet talebi: Khamzat, Evloev'e başarılar dileyerek şampiyonluğu nakavt veya pes ettirme yoluyla bitirmesi gerektiğini belirtti: «Unvan yolunda erken bitirişler olmadan ilerlenebilir, ancak kemer maçında rakibi erken teslim etmek şart!»

1:1'lik üçleme: Petr Yan ve Merab Dvalishvili entrikası

UFC 333 gecesinin ikinci önemli maç analizinde Chimaev kararsız kaldı:

Tarihi final noktası: İki yıldız arasındaki skor şu anda 1:1 ve Abu Dabi'deki maçta aralarındaki rekabete tamamen nokta konulacak;

Stillerin çatışması: «Doğrusunu söylemek gerekirse, bu sıkleti yakından takip etmiyorum ve maçlarını tam izlemedim. Ancak stil olarak Petr Yan'ın sekizgendeki hareketlerini daha çok beğeniyorum. Çok hızlı, çevik, hareketleri net ve güzel dövüşüyor», dedi Chimaev;

Merab'ın demir gibi karakteri: «Merab ise şaşırtıcı derecede dayanıklı ve demir gibi bir karaktere sahip. Bu yüzden bu maçta kimin üstün geleceğini söylemek çok zor, favori seçemiyorum», diyerek sözlerini tamamladı «Borz».

Khamzat Chimaev'in büyük sonbahar turnuvaları öncesinde yaptığı bu analitik görüşler, yaklaşan maçlarda beklenmedik senaryoların ve yüksek tempolu karşılaşmaların habercisi.

Sizce Movsar Evloev, 24 Ekim'de Abu Dabi'de Alexander Volkanovski engelini aşıp İnguşetya tarihinin ilk UFC şampiyonu olabilecek mi? Petr Yan ve Merab Dvalishvili arasındaki üçlemede kim son sözü söyleyecek? Analizlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve MMA dünyasının en sıcak tahminlerini içeren bu önemli makaleyi tüm dövüş sporu tutkunlarıyla paylaşın!