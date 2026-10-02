«Dünya Kupası bizi tamamen değiştirdi»: Behruz Karimov milli takımdaki gençlik devrimi hakkında

Özbekistan milli takımı, Suriye karşısında 4-1'lik parlak bir galibiyet alarak taraftarlara gerçek bir futbol şöleni yaşattı! Maçın ardından takımın güvenilir savunmacısı Behruz Karimov açık bir röportaj vererek, milli takımdaki yeni neslin beklenmedik hırsı, okyanus ötesinde düzenlenen Dünya Kupası'nın kazandırdığı paha biçilmez dersler ve önlerindeki kıta devi Güney Kore ile oynanacak kritik sınav hakkında heyecanla konuştu. Peki, gençleştirilmiş milli takımımız rakiplerini nasıl birbiri ardına mağlup ediyor ve Asya Kupası öncesinde ne gibi planlar yapıldı?

Suriye karşısında galibiyet ve milli takımda yeni bir dalga

Behruz Karimov, takım içindeki atmosferin ve rekabetin ciddi oranda arttığını özellikle vurguladı:

Özel taktik plan: Rakibin her açıdan derinlemesine analiz edilmesi ve sahaya sadece galibiyet hedefiyle çıkılması sonuç verdi;

Gençlerin yüksek motivasyonu: Takım kadrosunun önemli ölçüde gençleştirilmesi, futbolcuların gözündeki ateşi yaktı;

Rekabet alanı genişledi: Sadece milli takıma çağrılanlar değil, aday kadrodaki diğer genç yetenekler de kendilerini göstermek için durmaksızın çalışıyor;

Durmak yok: Sıradaki maçlarda da rakip kim olursa olsun, aynı tavizsiz mücadele devam edecek.

Dünya Kupası tecrübesi ve Asya Kupası'na giden yol

«Okyanus ötesinde düzenlenen Dünya Kupası'nda yeterince tecrübe kazandık ve Allah'ın izniyle bu tecrübeleri kullanarak somut sonuçlar aldık. Şimdi Asya Kupası'na iyi bir hazırlık yapıyoruz. Güney Kore oldukça güçlü bir milli takım ve onlardan da öğrenecek çok şey var», dedi savunmacı.

Dünya Kupası maçlarında dünyanın en seçkin takımlarına karşı edinilen büyük tecrübe, futbolcularımızın özgüvenini ciddi oranda artırdı.

Behruz Karimov'un röportajından öne çıkanlar

Konu / Başlık Futbolcunun özeti Gelecek hedef ve beklentiler Suriye maçı (4-1) «Ciddi hazırlandık ve galibiyet için sahaya çıktık» Her rakibi derinlemesine incelemeye devam etmek Takımdaki gençler «Takım gençleşti, yeterince motivasyon ve istek var» İlk 11 için sağlıklı ve güçlü rekabet Dünya Kupası'nın etkisi «Okyanus ötesindeki Dünya Kupası'ndan büyük tecrübe kazandık» Bu tecrübeyi Asya Kupası'nda tam anlamıyla kullanmak Güney Kore maçı Rakip çok güçlü ve ondan öğrenilecek çok şey var Dev takıma karşı ciddi direnç göstermek

Sizce Dünya Kupası'nda pişmiş ve gençleştirilmiş yeni milli takımımız, Güney Kore'yi yenerek Asya'da rakipsiz olduğunu kanıtlayabilir mi? Behruz Karimov'un performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Analizlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın bu çarpıcı röportajını tüm futbolseverlere Telegram üzerinden gönderin!