Husanov'un Arsenal karşısındaki maç performansı puanı açıklandı
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Manchester City, 29 Kasım'da İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal'e konuk oldu. 2-2 berabere biten karşılaşmada Abdukodir Husanov Manchester ekibinin ilk 11'inde yer aldı.
Flashscore platformu, değerlendirmesinde Özbek savunma oyuncusuna 7,0 puan verdi. Bu rakam, takım arkadaşlarının bazı sonuçlarından daha yüksek oldu. Örneğin, Josko Gvardiol 7,3 puan alırken, kaleci Gianluigi Donnarumma 6,2 puanda kaldı.
Böylece Husanov, Arsenal maçını 7,0 puanlık bir performansla tamamladı.
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