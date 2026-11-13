Chelsea'den ayrıldıktan sonra parladı: Aston Villa forveti Ekim ayının en iyisi seçildi

İngiltere Premier Lig organizatörleri, Ekim ayında gösterdiği performansla öne çıkan en iyi futbolcunun ismini resmen açıkladı. Buna göre, Aston Villa forveti Nicolas Jackson Premier Lig'de Ekim ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Ekim ayındaki parlak oyun ve goller

Yaz transfer döneminde Chelsea'den Aston Villa'ya transfer olan 25 yaşındaki Senegalli forvet, yeni takımında kendini göstermek için fazla vakit kaybetmedi. Ekim ayında İngiltere şampiyonasında 4 maçta sahaya çıkarak rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı.

Özellikle dev takımlardan biri olan Manchester Citykarşısında (2:1) oynanan kritik maçta yaptığı duble, taraftarlar ve uzmanlar tarafından büyük beğeni topladı. Ayrıca Brentford (2:2) ve Fulham (1:1) ile oynanan maçlarda da rakip kaleleri sarsarak hanesine birer gol daha yazdırdı. Brentford (2:2) ve Fulham (1:1) ile oynanan maçlarda da rakip kaleleri sarsarak hanesine birer gol daha yazdırdı.