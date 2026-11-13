Chelsea'den ayrıldıktan sonra parladı: Aston Villa forveti Ekim ayının en iyisi seçildi
İngiltere Premier Lig organizatörleri, Ekim ayında gösterdiği performansla öne çıkan en iyi futbolcunun ismini resmen açıkladı. Buna göre, Aston Villa forveti Nicolas Jackson Premier Lig'de Ekim ayının en iyi futbolcusu seçildi.
Ekim ayındaki parlak oyun ve goller
Yaz transfer döneminde Chelsea'den Aston Villa'ya transfer olan 25 yaşındaki Senegalli forvet, yeni takımında kendini göstermek için fazla vakit kaybetmedi. Ekim ayında İngiltere şampiyonasında 4 maçta sahaya çıkarak rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı.
Özellikle dev takımlardan biri olan Manchester Citykarşısında (2:1) oynanan kritik maçta yaptığı duble, taraftarlar ve uzmanlar tarafından büyük beğeni topladı. Ayrıca Brentford (2:2) ve Fulham (1:1) ile oynanan maçlarda da rakip kaleleri sarsarak hanesine birer gol daha yazdırdı. Brentford (2:2) ve Fulham (1:1) ile oynanan maçlarda da rakip kaleleri sarsarak hanesine birer gol daha yazdırdı.
Nicolas Jackson'ın istatistikleri
Veriler ve detaylar
Ödül
Premier Lig'de Ekim ayının en iyi futbolcusu
Ekim ayı istatistikleri
4 maç, 4 gol
En unutulmaz maç
Manchester Citykarşısında duble
Bu sezonki genel performans
Tüm turnuvalarda 14 maç, 9 gol ve 1 asist
Sezon genel sonuçları ve puan durumu
Genel olarak Nicolas, bu sezon tüm turnuvalar dahil olmak üzere 14 maçta 9 gol ve 1 asist kaydetmeyi başardı. Hücumdaki aktifliği ve üretkenliği, Aston Villa'nın genel oyununa büyük bir olumlu etki yapıyor. Şu anda ligde istikrarlı bir performans sergileyen Aston Villa ise 13 puanla puan durumunda 10. sırada yer alıyor.
Sizce Nicolas Jackson'ın Aston Villa formasıyla yakaladığı bu yüksek form grafiği, takımın sezon sonuna kadar Avrupa kupaları potasına girmesini sağlayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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