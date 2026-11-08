Premier Lig'de şok çöküş: Manchester City 1904'teki kara geleneğe geri döndü
İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğun ana adaylarından biri olan «Manchester City» derin bir kriz yaşıyor. Bir sonraki turda Nottingham Forest deplasmanına giden Enzo Maresca'nın öğrencileri 3-1 mağlup oldu.
Bu mağlubiyet, Manchester ekibi için ligdeki üst üste üçüncü başarısızlık oldu. Kulüp daha önce deplasmanda Aston Villa'ya (1-2) ve ardından Brighton'a (0-1) boyun eğmişti. Üst üste kaybedilen 9 puan, kulüp tarihindeki en beklenmedik istatistiksel sonuçlardan birini kaydetti.
Squawka raporu: 1904/1905 sezonundaki kara gelenek tekrarlandı
Saygın istatistik portalı Squawka tarafından bildirildiği üzere, «City» İngiltere üst ligi tarihinde benzeri görülmemiş bir anti-rekora imza atan ikinci takım oldu:
Hızlı başlangıç ve keskin düşüş: Sezona üst üste 7 galibiyetle başlayıp ardından gelen 3 lig maçında mağlup olmak, İngiltere şampiyonasında en son 121 yıl önce görülmüştü;
121 yıllık tarih: Böyle bir başarısız başlangıç ve düşüş ilk kez 1904/1905 sezonunda Sheffield Wednesday kulübü tarafından kaydedilmişti. Bir asırdan fazla bir süre sonra City, bu olumsuz istatistiği tekrarladı.
City'nin üst üste üç darbesi:
Aston Villa — «Manchester City» 2-1 — şampiyonluk yolundaki ilk beklenmedik tökezleme;
Manchester City — Brighton 0-1 — hücumdaki etkisizlik ve orta sahadaki hatalar;
Nottingham Forest — Manchester City 3-1 — savunma hattındaki kriz ve üst üste 3. mağlubiyet.
Puan durumundaki endişe verici tablo
Üst üste üç turda puan kaybeden Manchester ekibi, şampiyonluk yarışında lideri öne geçirdi:
Arsenal ile 6 puanlık fark: 10 hafta sonunda Manchester City 21 puanda kaldı ve takım 2. sırada yer alıyor;
Londra ekibinin net üstünlüğü: Liderliğini pekiştiren Londra temsilcisi Arsenal ise 27 puanla zirvede yer alıyor ve City ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı.
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