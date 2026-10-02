“Husanov varsa, rakibe gol yok”: Manchester City, Özbek savunmacının performansına hayran kaldı

Avrupa devi "Manchester City" resmi sitesi, milli ara döneminde milli takımlarına giden yıldızlarının performanslarını mercek altına aldı! Kulübün dikkatini çeken isimlerden biri de Özbekistanlı yetenekli stoper Abdukodir Husanov oldu. Taşkent'te Suriye'ye karşı oynanan maçta (4:1), oyuncumuz sahadayken rakibin kaleye yaklaşamaması İngiliz kulübü uzmanlarını etkiledi. Bu sırada takımın golcüsü Erling Haaland, Norveç formasıyla beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı. Peki, "City" yıldızlarının milli takımdaki performanslarını nasıl değerlendirdi?

Husanov sahadayken kale kilitli!

"Manchester City" basın servisi, Abdukodir Husanov'un Özbekistan milli takımındaki hatasız oyununa özel vurgu yaptı:

85 dakikalık mutlak kontrol: Husanov ilk 11'de başladı ve 85 dakika boyunca rakibin her atağını etkisiz hale getirdi;

Özbek savunmacı çıktı, Suriye golü buldu: Abdukodir sahadayken Suriye milli takımı skor üretemedi; konuk ekibin tek teselli golü ise Husanov oyundan alındıktan sonra geldi;

İkna edici galibiyet: Milli takımımızın 4:1'lik net galibiyeti kulüp sitesinde övgüyle değerlendirildi.

Dias'tan savunma dersi, Haaland ise zorlu mücadelede takıldı

"Perşembe akşamı Ruben Dias, Portekiz formasıyla 90 dakika sahada kalarak 7 kez kritik müdahale yaptı ve takımının Danimarka karşısındaki 4:2'lik galibiyetine sağlam bir temel oluşturdu. Ancak Erling Haaland önderliğindeki Norveç, 10 kişi kaldığı maçta Galler'e 2:1 mağlup oldu."

Haaland ve Norveç için bu mağlubiyet ağır bir darbe olsa da, Dias'ın Portekiz'i 9 puanla UEFA Uluslar Ligi 4. Grup'ta liderliğini sürdürüyor.

"Manchester City" yıldızlarının milli takımlardaki performansları

Futbolcu Milli Takımı Maç ve Sonuç Sahadaki temel performansı Abdukodir Husanov Özbekistan Özbekistan 4:1 Suriye 85 dakika oynadı; o sahadayken kalesini gole kapattı Ruben Dias Portekiz Danimarka 2:4 Portekiz 90 dakika oynadı; 7 kez kritik müdahale yaptı Erling Haaland Norveç Galler 2:1 Norveç 90 dakika sahada kaldı ancak takımı 10 kişiyle kaybetti

Şimdi Pazar akşamı Porto'da Manchester City'nin iki devi Ruben Dias ve Erling Haaland karşı karşıya gelecek!

Sizce Manchester City sitesinin Abdukodir Husanov'un performansını özel olarak övmesi, Pep Guardiola'nın onu gelecek Premier Lig maçlarında ilk 11'de oynatmasını sağlar mı? Pazar günkü Dias-Haaland düellosunda kim üstün gelir?

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