Abu Dabi'de sözlü tartışma: Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov kavga etti (video)

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasında büyük ve ses getiren bir olay daha yaşandı. UFC eski şampiyonu Gürcü sporcu Merab Dvalishvili Abu Dabi'de PFL hafif sıklet şampiyonu Rus Usman Nurmagomedov ve takım arkadaşlarıyla otelde kavgaya tutuştu. Bu olaydan sonra Dvalishvili, sosyal medya hesapları üzerinden kendisinin ve arkadaşının durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı.

«Güvenlik görevlileri beni tutarken tekme attılar»

Edinilen bilgilere göre, kavga sırasında Merab Dvalishvili'nin yanında 21 yaşındaki genç bir Gürcü güreşçi de bulunuyordu. Dvalishvili'nin ifadelerine göre, genç arkadaşı Usman ve Umar Nurmagomedov'a karşı cesurca mücadele etti.