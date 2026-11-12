Abu Dabi'de sözlü tartışma: Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov kavga etti (video)

1 dk okuma120
Abu Dabi'de sözlü tartışma: Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov kavga etti (video)

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasında büyük ve ses getiren bir olay daha yaşandı. UFC eski şampiyonu Gürcü sporcu Merab Dvalishvili Abu Dabi'de PFL hafif sıklet şampiyonu Rus Usman Nurmagomedov ve takım arkadaşlarıyla otelde kavgaya tutuştu. Bu olaydan sonra Dvalishvili, sosyal medya hesapları üzerinden kendisinin ve arkadaşının durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı.

«Güvenlik görevlileri beni tutarken tekme attılar»

Edinilen bilgilere göre, kavga sırasında Merab Dvalishvili'nin yanında 21 yaşındaki genç bir Gürcü güreşçi de bulunuyordu. Dvalishvili'nin ifadelerine göre, genç arkadaşı Usman ve Umar Nurmagomedov'a karşı cesurca mücadele etti.

«Yanımda 21 yaşındaki genç arkadaşım, Gürcü bir güreşçi de vardı. Usman ve Umar Nurmagomedov ile tek başına mücadele etti. Hatta 'Eğer iki kişi beni alt edebiliyorsa, o zaman MMA'ya geçerim' dedi. Sonrasında diğer çocuklarla da kavga etti. Tanrım! Güvenlik görevlileri beni tutarken, bizi tekme ve yumruklarla dövdüler. Bu ne demek oluyor? Hayat güzel çocuklar! Her şey yolunda» — dedi Dvalishvili.

Kavga ve olayın detayları

Bilgiler

Olayın gerçekleştiği yer

Abu Dabi'deki bir otel

Katılımcılar

Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov ve takım üyeleri

Olayda yer alan diğer sporcular

Umar Nurmagomedov ve Dvalishvili'nin 21 yaşındaki arkadaşı

Tarafların durumu

Taraflar arasındaki anlaşmazlık şiddetli bir kavgaya dönüştü

Güncel durum

Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve açıklamaları

«MMA dünyasındaki bu tür beklenmedik karşılaşmalar ve kişisel gerilimler, genellikle sporcuların gelecekteki maçlarına olan ilgiyi daha da artırıyor.»

Olayın nedenleri ve sonraki adımlar

Tarafların resmi temsilcileri tarafından kavganın kesin nedenleri henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, sosyal medyada hayranlar arasında hararetli tartışmalar başladı. Usman ve Umar Nurmagomedov'un ekibi ile Merab Dvalishvili arasındaki bu gergin durum, gelecekte oktagondaki olası maçlarını daha da prensipli ve beklenmedik bir şova dönüştürebilir.

Sizce Merab Dvalishvili ve Nurmagomedov ekibi arasındaki bu tür çatışmalar gelecekte resmi bir maça zemin hazırlar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Spor haberleri