Abu Dabi'de sözlü tartışma: Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov kavga etti (video)
Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasında büyük ve ses getiren bir olay daha yaşandı. UFC eski şampiyonu Gürcü sporcu Merab Dvalishvili Abu Dabi'de PFL hafif sıklet şampiyonu Rus Usman Nurmagomedov ve takım arkadaşlarıyla otelde kavgaya tutuştu. Bu olaydan sonra Dvalishvili, sosyal medya hesapları üzerinden kendisinin ve arkadaşının durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı.
«Güvenlik görevlileri beni tutarken tekme attılar»
Edinilen bilgilere göre, kavga sırasında Merab Dvalishvili'nin yanında 21 yaşındaki genç bir Gürcü güreşçi de bulunuyordu. Dvalishvili'nin ifadelerine göre, genç arkadaşı Usman ve Umar Nurmagomedov'a karşı cesurca mücadele etti.
«Yanımda 21 yaşındaki genç arkadaşım, Gürcü bir güreşçi de vardı. Usman ve Umar Nurmagomedov ile tek başına mücadele etti. Hatta 'Eğer iki kişi beni alt edebiliyorsa, o zaman MMA'ya geçerim' dedi. Sonrasında diğer çocuklarla da kavga etti. Tanrım! Güvenlik görevlileri beni tutarken, bizi tekme ve yumruklarla dövdüler. Bu ne demek oluyor? Hayat güzel çocuklar! Her şey yolunda» — dedi Dvalishvili.
Kavga ve olayın detayları
Bilgiler
Olayın gerçekleştiği yer
Abu Dabi'deki bir otel
Katılımcılar
Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov ve takım üyeleri
Olayda yer alan diğer sporcular
Umar Nurmagomedov ve Dvalishvili'nin 21 yaşındaki arkadaşı
Tarafların durumu
Taraflar arasındaki anlaşmazlık şiddetli bir kavgaya dönüştü
Güncel durum
Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve açıklamaları
«MMA dünyasındaki bu tür beklenmedik karşılaşmalar ve kişisel gerilimler, genellikle sporcuların gelecekteki maçlarına olan ilgiyi daha da artırıyor.»
Olayın nedenleri ve sonraki adımlar
Tarafların resmi temsilcileri tarafından kavganın kesin nedenleri henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, sosyal medyada hayranlar arasında hararetli tartışmalar başladı. Usman ve Umar Nurmagomedov'un ekibi ile Merab Dvalishvili arasındaki bu gergin durum, gelecekte oktagondaki olası maçlarını daha da prensipli ve beklenmedik bir şova dönüştürebilir.
Sizce Merab Dvalishvili ve Nurmagomedov ekibi arasındaki bu tür çatışmalar gelecekte resmi bir maça zemin hazırlar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…