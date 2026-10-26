2027 Asya Kupası: Özbekistan milli takımının grup maçlarının tarihleri belli oldu

·101·Spor
2027 Asya Kupası: Özbekistan milli takımının grup maçlarının tarihleri belli oldu

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve Suudi Arabistan'dakiyerel organizasyon komitesi, 2027'nin başında düzenlenecek kıta şampiyonasının nihai takvimini resmen onayladı.

Turnuvanın B grubunda yer alan Özbekistan milli takımı, play-off biletini kapmak için Ürdün, Kuzey Kore (KDRK) ve Bahreyn milli takımlarına karşı mücadele edecek. Turnuva 7 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek ve toplam 24 milli takım kıta şampiyonluğu için yarışacak.

Özbekistan milli takımının gruptaki yolu ve rakipleri

Milli takımımız grup aşaması maçlarını Suudi Arabistan'ın iki büyük şehri olan Cidde ve Riyad'da oynayacak:

  • İlk sınav: Ürdün'e karşı: Temsilcilerimiz turnuvadaki yürüyüşüne 8 Ocak'ta Cidde'deki görkemli stadyumda kıtanın güçlü takımlarından biri olan Ürdün'e karşı başlayacak;

  • İkinci tur: Kuzey Kore ile karşılaşma: 13 Ocak'ta futbolcularımız başkent Riyad'a giderek, fiziksel gücü ve disiplinli oyunuyla öne çıkan Kuzey Kore (KDRK) ile kozlarını paylaşacak;

  • Karar maçı: Bahreyn direnişi: Grup aşamasının final karşılaşması 17 Ocak'ta yine Cidde şehrinde Bahreyn'e karşı oynanacak.

2027 Asya Kupası: B grubu maç takvimi

(Tüm maçların başlama saati Taşkent saati ile belirtilmiştir)

Tur

Maç

Tarih

Saat

Stadyum

Şehir

1. Tur

Özbekistan — Ürdün

8 Ocak 2027

22:30

King Abdullah Sports City

Cidde

2. Tur

Özbekistan — KDRK

13 Ocak 2027

18:30

Kingdom Arena

Riyad

3. Tur

Özbekistan — Bahreyn

17 Ocak 2027

18:30

Prince Abdullah Al Faisal

Cidde

Kıtanın en prestijli turnuvası başlamadan önce takvimin netleşmesi, Özbekistan milli takımının hazırlık ve antrenman planlarını titizlikle yapmasına olanak tanıyor.

Asya Kupası-2027Özbekistan Milli TakımıAFCSuudi ArabistanFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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