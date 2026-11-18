Yeni takvime göre, Suudi Arabistan'daki Asya Kupası, 23 Aralık 2027 ile 21 Ocak 2028 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AFC İcra Komitesi, turnuva organizasyon komitesi tarafından daha önce kabul edilen tarihlerin değiştirilmesi kararını resmen onayladı.

Bu konu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 9. AFC İcra Komitesi toplantısında ele alındı. Toplantıya Özbekistan Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı ve AFC İcra Komitesi Üyesi Ravshan Ermatov da katıldı.

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Konfederasyonun açıklamasına göre, tarih değişikliğinin amacı turnuvayı futbolcular, ulusal federasyonlar, taraftarlar ve paydaşlar için daha uygun koşullarda organize etmektir.

Ravshan Ermatov da toplantıya katıldı

Toplantıya AFC Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim El Halife başkanlık etti. Toplantıda Asya futbolunun gelişimi, kıta çapındaki turnuvaların organizasyonu, üye federasyonlar arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Ayrıca Bangkok'ta düzenlenecek «AFC Awards Bangkok-2026» ödül töreni ve plaj futbolu Asya Kupası ile ilgili organizasyonel konular ele alındı.

Toplantının sonunda AFC daimi komitelerinin raporları dinlendi ve onaylandı.

Böylece Asya futbolunun en önemli turnuvalarından biri yeni takvim doğrultusunda düzenlenecek. Suudi Arabistan'daki kıta şampiyonası 2027'nin sonunda başlayıp 2028'in ilk haftalarında şampiyonunu belirleyecek.