Suudi Arabistan'da 2034 Dünya Kupası için stadyum inşaatı durduruldu

·1·Spor
Suudi Arabistan'da 2034 Dünya Kupası için stadyum inşaatı durduruldu

Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası'na hazırlık süreci ciddi bir engelle karşılaştı. Gelecekte düzenlenecek büyük turnuvanın ana merkezlerinden biri olması beklenen fütüristik Neom şehrindeki 2,5 milyar dolarlık stadyum projesi geçici olarak durduruldu. Bu durum, ülkenin tek bir devlet tarafından ev sahipliği yapılacak ilk 48 takımlı turnuva altyapısını zamanında tamamlama planlarına kısmen gölge düşürüyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Goal.com ve Reuters'ın aktardığına göre, inşaat istihbarat platformu MEED Projects'in verilerine göre, 46.000 seyirci kapasiteli bu arena şu anda kesin bir bitiş tarihi belirtilmeksizin "dondurulmuş" projeler arasına alındı. İlk planlara göre, bu özgün yapının The Line mega projesi kapsamında yerden 350 metre yükseklikte inşa edilmesi gerekiyordu.

Finansal önceliklerin değişimi

Bu stadyum inşaatının ertelenmesi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Vision 2030 ana planı kapsamındaki kamu harcamalarını yeniden dengeleme süreciyle aynı zamana denk geliyor. Nisan ayında Kamu Yatırım Fonu (PIF) yöneticisi Yasir Al-Rumayyan, The Line projesinin 2030 yılına kadar birinci derecede öncelikli bir görev olmadığını belirtmişti. Neom'daki bu tür gecikmelere ve Riyad'daki The Mukaab gökdelen projesinin durdurulmasına rağmen, yetkililer turnuva hazırlıklarının plana uygun şekilde devam ettiğini vurguluyor.

Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası Ev Sahipliği Yüksek Komitesi, turnuva altyapısını "önemli ölçüde teslim etme" çalışmalarının halihazırda başladığını bildirdi. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), daha önce krallığın turnuva için sunduğu teklifi "kesinlikle harika" olarak değerlendirmişti. Buna rağmen, büyük tesislerin etrafındaki gelişmeler futbol kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Ekonomik baskı ve uluslararası ölçek

Edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, petrol gelirlerindeki düşüşün etkisiyle reel GSYİH'de yüzde 3,6'lık bir düşüşle birlikte bütçe açığı öngördüğü için artan bir ekonomik baskıyla karşı karşıya. Bu durum, enerji ihracatındaki bölgesel kesintiler ve Yemen'deki Husi grubunun Riyad'daki Aramco tesisi yakınlarına yönelik güvenlik tehditleriyle daha da karmaşık hale geldi.

Buna rağmen, Suudi Arabistan yönetimi için 2034 Dünya Kupası'nı üst düzeyde düzenlemek, ülkenin ekonomik potansiyelini ve uluslararası itibarını daha da yükseltmek için belirleyici bir koz olmaya devam ediyor. Yetkililer, tüm zorluklara rağmen belirlenen tarihe kadar gerekli spor tesislerinin hazır olacağına dair güven veriyor.

Dünya KupasıSuudi ArabistanNeomFutbolSpor
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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