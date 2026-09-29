2027 Asya Kupası'nın resmi topu tanıtıldı: Özbekistan da turnuvada yer alacak

2027 Asya Kupası henüz başlamamış olsa da, turnuvanın önemli sembollerinden biri futbolseverlere tanıtıldı. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve KELME şirketi, Suudi Arabistan'da düzenlenecek kıta şampiyonasının resmi topu olan KHUZAMA'yı tanıttı.

Bu sadece sahadaki oyun için tasarlanmış bir spor ekipmanı değil, aynı zamanda ev sahibi ülkenin milli kültürünü ve geleneklerini yansıtan özel bir tasarıma sahip.

Topa neden «KHUZAMA» ismi verildi?

Turnuvanın resmi topuna, Suudi Arabistan topraklarında yetişen yabani lavanta olan khuzama ismi verildi.

Bu bitkinin mor rengi, top tasarımının ana fikirlerinden biri haline geldi.

Suudi Arabistan'da mor renk, yerel geleneklerde misafirperverlik ve saygı sembolü olarak görülür. Bu nedenle topun ismi ve dış görünüşü, ev sahibi ülkenin kültürel özellikleriyle uyumlu hale getirildi.

Tasarımda Suudi mimarisi yansıtıldı

KHUZAMA topunun bir diğer dikkat çekici yönü ise üzerindeki geometrik desenlerdir.

Bunlar, Suudi Arabistan'daki geleneksel Necid mimarisi kapıları'ndan esinlenerek yaratıldı.

Top tasarımında turnuvanın resmi renkleri olan koyu mor, yeşil ve kum rengi uyumlu hale getirildi.

Böylece KHUZAMA sadece basit bir futbol topu değil, 2027 Asya Kupası'nın düzenleneceği ülkenin kültürel kimliğini sahaya taşıyan turnuva sembollerinden biri olacak.

Topun görünüşü kadar oyun özellikleri de önemli

KHUZAMA tasarımında estetiğin yanı sıra futbolcular için pratik yönler de dikkate alındı.

Beyaz ve koyu mor arasındaki yüksek kontrast, topun hem gün ışığında hem de stadyumun yapay ışıklandırmasında net bir şekilde görülmesini sağlıyor.

Topun aerodinamik yapısı ise havadaki hareketinde istikrarı sağlamak ve futbolcuların kontrolünü kolaylaştırmak için optimize edildi.

Yani KHUZAMA'nın temel amacı sadece güzel görünmek değil. Üst düzey uluslararası müsabaka gereksinimlerine uygun olarak yaratıldı.

Özbekistan'ı Suudi Arabistan'da büyük sınavlar bekliyor

2027 Asya Kupası 7 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Özbekistan milli takımı, turnuvanın «B» grubunda yer alıyor.

Temsilcilerimiz grup aşamasında:

Bahreyn ;

Kuzey Kore ;

Ürdün

milli takımlarına karşı sahaya çıkacak.

Bu gruptaki her maç, Özbekistan milli takımı için kıta şampiyonasındaki bir sonraki önemli sınav olacak.

Artık KHUZAMA sahalarda görülecek

Asya Kupası'nın başlamasına daha zaman var. Ancak turnuva atmosferi yavaş yavaş oluşuyor.

Ev sahibi ülkenin sembollerini bünyesinde barındıran KHUZAMA da bu sürecin önemli bir parçası.

Top üzerindeki mor lavanta, geleneksel mimari desenler ve Suudi kültürüne özgü renkler tek bir tasarımda birleştirildi.

Şimdi ise futbolseverleri ilgilendiren asıl soru şu: KHUZAMA, Özbekistan milli takımının yer aldığı maçlarda nasıl bir tarihe tanıklık edecek?

2027 yılının Ocak ayında bu sorunun cevabı sahada verilecek. Özbekistan milli takımı için yeni topla birlikte yeni bir Asya Kupası sayfası da açılacak.