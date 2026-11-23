2027 Asya Kupası'nda Özbekistan milli takımının şampiyon olma ihtimali yüzde 4,6 olarak belirlendi. Bu oran, takımımızı kıta şampiyonasının son şampiyonu Katar ve önceki finalisti Ürdün'ün önüne taşıdı.

Football Meets Data analiz projesi, 2027 Asya Kupası'na katılacak takımların performanslarını modelleyerek turnuva favorileri sıralamasını yayınladı. Buna göre, Özbekistan milli takımı şampiyonluğun en büyük altı adayı arasına girdi.

Analiz sonuçlarına göre, oyuncularımızın play-off aşamasına çıkma şansı oldukça yüksek. Ancak yarı final ve finale giden yolda rekabetin oldukça çetin geçmesi bekleniyor.

Özbekistan'ın Asya Kupası'ndaki şansı ne kadar?

Football Meets Data tarafından Kasım ayında yayınlanan modelleme sonuçları, Özbekistan milli takımının turnuvadaki beklentilerini şu şekilde değerlendirdi:

Aşama Özbekistan'ın ihtimali Son 16 turu Yüzde 90 Çeyrek final Yüzde 59,1 Yarı final Yüzde 24,6 Final Yüzde 11,4 Şampiyonluk Yüzde 4,6

Verilerden de görüleceği üzere, analistler Özbekistan'ın en azından son 16 turuna çıkma ihtimalini çok yüksek görüyor. Çeyrek finale ulaşma şansı ise yüzde 59,1 olarak hesaplandı.

Ancak turnuvanın belirleyici aşamalarına yaklaştıkça oranlar düşüyor. Yine de yüzde 4,6'lık şampiyonluk ihtimali, milli takımımızı kıtadaki en güçlü adaylar arasında tutuyor.

Japonya turnuvanın ana favorisi

Football Meets Data modellemesinde Japonya milli takımı, Asya Kupası'nın en büyük favorisi olarak gösterildi. Japon oyuncuların şampiyon olma ihtimali yüzde 33,2 olarak belirlendi.

Sıralamada daha sonra Avustralya, Suudi Arabistan, İran ve Güney Kore yer alıyor. Özbekistan ise bu takımlardan sonra gelen, en büyük altı aday arasında kaydedildi.

Sıra Milli takım Şampiyonluk ihtimali 1 Japonya Yüzde 33,2 2 Avustralya Yüzde 16,8 3 Suudi Arabistan Yüzde 13 4 İran Yüzde 11,7 5 Güney Kore Yüzde 8,3 6 Özbekistan Yüzde 4,6

Dikkat çekici bir nokta, 2026 Dünya Kupası'na ilk kez katılan Özbekistan milli takımının Asya Kupası'nı kazanma ihtimalinin, önceki finalist Ürdün'den bile daha yüksek değerlendirilmiş olmasıdır. Ürdün için bu oran yüzde 4 olarak belirlendi.

Son şampiyon Katar'ın kazanma ihtimali ise sadece yüzde 0,7 olarak hesaplandı. Bu da modelin, Özbekistan'ın kıta şampiyonasındaki potansiyelini oldukça yüksek gördüğünü gösteriyor.

Tacikistan ve Kırgızistan'ın şansı ne?

Orta Asya'nın diğer temsilcileri olan Tacikistan ve Kırgızistan milli takımları için analistlerin tahminleri oldukça temkinli.

Tacikistan milli takımının son 16 turuna çıkma ihtimali yüzde 53,3, çeyrek finale ulaşma şansı yüzde 13, yarı finalde oynama ihtimali ise yüzde 2,9 olarak değerlendirildi.

Kırgızistan için bu oranlar sırasıyla yüzde 45,4, 12,8 ve 3'tür.

Her iki takımın finale çıkma ihtimali yüzde 0,6, şampiyon olma şansı ise yüzde 0,1 olarak tahmin edildi.

Özbekistan grupta kimlerle oynayacak?

2027 Asya Kupası grup aşamasında Özbekistan milli takımı Ürdün, Kuzey Kore ve Bahreyn ile mücadele edecek.

Orta Asya'nın diğer temsilcileri ise şu gruplarda yer alıyor:

Kırgızistan: İran, Suriye ve Çin;

Tacikistan: Avustralya, Irak ve Singapur.

Tacikistan için yaklaşan turnuva tarihlerindeki ikinci Asya Kupası olacak. Takım, önceki katılımında çeyrek finale kadar ulaşmıştı. Kırgızistan ise kıta şampiyonasında üçüncü kez yer alacak.

Asya Kupası ne zaman düzenlenecek?

Turnuvanın Suudi Arabistan'daki siyasi durumla bağlantılı olarak yaklaşık bir yıl ertelendiği bildiriliyor. Güncellenen takvime göre, Asya Kupası'nın 23 Aralık 2027 ile 21 Ocak 2028 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Elbette, Football Meets Data tarafından yayınlanan rakamlar turnuva sonucunu garanti etmiyor. Bunlar, takımların mevcut durumları ve çeşitli faktörlere dayanarak hesaplanan olasılıklardır. Gerçek sonuç ise sahada belli olacak.

Yine de Özbekistan'ın Asya Kupası şampiyonluğu için en büyük altı aday arasına girmesi sevindirici bir gösterge. Şimdi milli takımımızdan bu tahminleri sahada da doğrulaması ve kıta futbolundaki en büyük ödül için layıkıyla mücadele etmesi bekleniyor.