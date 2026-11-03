2027 Asya Kupası bir yıl ertelendi: AFC bu turnuvayı neden 11,5 ay geciktirdi?

·13·Spor
2027 Asya Kupası bir yıl ertelendi: AFC bu turnuvayı neden 11,5 ay geciktirdi?

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), 2027 yılında Suudi Arabistan'ın yeşil sahalarında düzenlenmesi planlanan Asya Kupası'nın tarihlerini resmen değiştirdi. Kıtadan 24 güçlü milli takımın katılması beklenen prestijli turnuva yaklaşık bir yıl, yani 11,5 ay ertelendi.

İlk plana göre şampiyonanın 7 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılması gerekiyordu. Yeni onaylanan takvime göre turnuva 23 Aralık 2027 ile 21 Ocak 2028 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tarih değişikliğinin temel nedenleri: Jeopolitik endişeler ve güvenlik

AFC yönetimi, bu olağanüstü kararı alırken bir dizi ciddi faktörü göz önünde bulundurduğunu açıkladı:

  • Askeri-siyasi durumun tırmanması: Orta Doğu bölgesindeki istikrarsız durum ve güvenlikle ilgili yüksek riskler, uluslararası düzeydeki turnuvayı tehlikeye atıyor;

  • Füze ve İHA saldırıları: Son haftalarda Suudi Arabistan topraklarına düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları; katılımcı ülkeler, sporcular ve taraftarların güvenliği konusunda ciddi soruları gündeme getirdi;

  • Ulaşım ve lojistik sorunları: Bölgedeki hava sahasının zaman zaman kapatılması ve uluslararası uçuşlarda yaşanan aksamalar, 24 milli takımın lojistiğinin organize edilmesini zorlaştırdı.

Özbekistan milli takımı ve turnuva planlarına etkisi

Tarihlerin 2027 sonuna ertelenmesi, kıta milli takımlarının ve Özbekistan milli takımının stratejik planlarında değişiklik yapılmasını gerektiriyor:

  • Hazırlık için ek süre: Turnuvanın bir yıl sonraya ertelenmesi, takımlara uzun vadeli hazırlık yapma ve kadrolarını daha da güçlendirme konusunda ek fırsat yaratıyor;

  • Dünya Kupası elemeleri ile uyum: Eleme aşamaları ve uluslararası hazırlık maçlarının takvimi artık yeni tarihlere göre uyarlanacak.

AFC ve Suudi Arabistan organizasyon komitesi, 2027 yılının sonuna gelindiğinde bölgedeki güvenlik garantilerinin tamamen yeniden tesis edileceğini ve turnuvanın üst düzeyde düzenleneceğini umuyor.

Asya Kupası-2027AFCSuudi ArabistanÖzbekistan Milli TakımıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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