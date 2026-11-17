Özbekistan deplasmanda Suudi Arabistan'ı mağlup etti: Sherzod Esanov'dan duble (video)
Özbekistan milli takımı Suudi Arabistanile oynanan uluslararası hazırlık maçında önemli bir galibiyet elde etti. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen karşılaşmada temsilcilerimiz 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Maçın kahramanı ise rakip fileleri iki kez havalandıran Sherzod Esanov oldu.
Bu galibiyetin dikkat çeken yanı, Özbekistan milli takımının ilk yarıda bulduğu iki golle üstünlüğü ele geçirmesiydi. Suudi Arabistan tek golle karşılık verse de skoru değiştirmeyi başaramadı.
Sherzod Esanov'dan iki gol: Özbekistan ilk yarıda üstünlüğü sağladı
17 Kasım'da Jassim bin Hamad Stadyumu'nda oynanan Suudi Arabistan – Özbekistan karşılaşması temsilcilerimizin aktif oyunuyla başladı.
Skor 19. dakikada açıldı. Sherzod Esanov rakip kaleyi havalandırarak Özbekistan'ı öne geçirdi. Ancak Suudi Arabistan çok geçmeden, 23. dakikada Firas Al-Buraykan'ın golüyle dengeyi sağladı.
Bunun ardından Özbek futbolcular hücum futbolunu sürdürdü. 35. dakikada Sherzod Esanov tekrar sahneye çıkarak ikinci golünü kaydetti. Sonuç olarak ilk yarı Özbekistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda kırmızı kart: Suudi Arabistan 10 kişi kaldı
Devre arasından sonra Suudi Arabistan teknik ekibi bir dizi değişiklik yaptı. Ancak ev sahibi ekipte değil, rakip takımda bir oyuncu 50. dakikada sahayı erken terk etmek zorunda kaldı.
Suudi oyuncu Ali Lajami hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu dakikadan sonra Suudi Arabistan milli takımı maçın geri kalanını bir kişi eksik oynadı.
Özbekistan milli takımı da ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine gitti. 54. dakikada Abbos Fayzullayev'in yerine Aziz Amonov oyuna dahil oldu. Daha sonra Umarali Rahmonaliyev ve Husayn Norchayev de oyuna girdi.
Maçın son bölümünde birkaç oyuncu kart gördü. Rustam Ashurmatov, Sherzod Esanov ve Jahongir O‘rozov hakemden sarı kart gördü.
Suudi Arabistan – Özbekistan: maç istatistikleri
Gösterge
Bilgi
Karşılaşma
Suudi Arabistan – Özbekistan
Turnuva
Uluslararası hazırlık maçı
Stadyum
Jassim bin Hamad
Şehir
Doha, Katar
Skor
1:2
Goller
Esanov (19, 35), Al-Buraykan (23)
Kırmızı kart
Ali Lajami (50)
Özbekistan milli takımının galibiyeti
Bu maçta Sherzod Esanov'un duble yapması, Özbekistan'ın galibiyetinde belirleyici faktör oldu. Suudi Arabistan'ın ikinci yarıda 10 kişi kalması da maçın gidişatını etkiledi.
Böylece Özbekistan milli takımı, Doha'da Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup ederek uluslararası hazırlık maçını galibiyetle tamamladı.
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