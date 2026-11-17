Özbekistan milli takımı Suudi Arabistanile oynanan uluslararası hazırlık maçında önemli bir galibiyet elde etti. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen karşılaşmada temsilcilerimiz 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Maçın kahramanı ise rakip fileleri iki kez havalandıran Sherzod Esanov oldu.

Bu galibiyetin dikkat çeken yanı, Özbekistan milli takımının ilk yarıda bulduğu iki golle üstünlüğü ele geçirmesiydi. Suudi Arabistan tek golle karşılık verse de skoru değiştirmeyi başaramadı.

Sherzod Esanov'dan iki gol: Özbekistan ilk yarıda üstünlüğü sağladı

17 Kasım'da Jassim bin Hamad Stadyumu'nda oynanan Suudi Arabistan – Özbekistan karşılaşması temsilcilerimizin aktif oyunuyla başladı.

Skor 19. dakikada açıldı. Sherzod Esanov rakip kaleyi havalandırarak Özbekistan'ı öne geçirdi. Ancak Suudi Arabistan çok geçmeden, 23. dakikada Firas Al-Buraykan'ın golüyle dengeyi sağladı.

Bunun ardından Özbek futbolcular hücum futbolunu sürdürdü. 35. dakikada Sherzod Esanov tekrar sahneye çıkarak ikinci golünü kaydetti. Sonuç olarak ilk yarı Özbekistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda kırmızı kart: Suudi Arabistan 10 kişi kaldı

Devre arasından sonra Suudi Arabistan teknik ekibi bir dizi değişiklik yaptı. Ancak ev sahibi ekipte değil, rakip takımda bir oyuncu 50. dakikada sahayı erken terk etmek zorunda kaldı.