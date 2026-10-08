Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor

Özbekistan milli takımını Kasım ayında bir başka ciddi sınav bekliyor. Suudi Arabistan milli takımı, önümüzdeki FIFA günleri kapsamında «beyaz kurtlar» ve Güney Kore ile hazırlık maçları yapmayı planlıyor.

Suudi Arabistan'ın bu tercihi tesadüf değil. Takım, 2027 Asya Kupası'na ev sahibi olarak hazırlandığı bir dönemde Özbekistan ve Güney Kore gibi güçlü Asya temsilcileriyle oynayarak kapasitesini ciddi şekilde test etmek istiyor.

Özbekistan ile maç Kasım'da

Suudi Arabistan'ın «Ar Riyadiya» gazetesinin verdiği bilgilere göre, milli takım 9-17 Kasım tarihleri arasındaki FIFA penceresinde iki hazırlık maçı yapacak.

Plana göre rakipler Özbekistan ve Güney Kore olacak. Her iki maçın da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki İmam Üniversitesi Stadyumu'nda oynanması bekleniyor. Stadyum zeminini hazırlama çalışmaları, bu planın gerçekleşmesinde önemli bir faktör olacak.

FIFA takvimine göre 9-17 Kasım arası erkek milli takımları için uluslararası maç penceresidir ve her takım bu dönemde iki maça kadar çıkabilir.

Suudi Arabistan artık Asya Kupası'nı düşünüyor

Suudi Arabistan'ın Kasım ayı planı, 2027 Asya Kupası ile doğrudan bağlantılı.

Bir sonraki kıta şampiyonası tam olarak Suudi Arabistan'da — Riyad, Cidde ve El-Huber şehirlerinde düzenlenecek. Turnuva 7 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ev sahibi ekip, grup aşamasındaki ilk maçını 7 Ocak'ta oynayacak. Ardından Suudi Arabistan milli takımını Umman ve Kuveyt'e karşı maçlar bekliyor.

Bu nedenle Özbekistan ve Güney Kore ile oynanacak maçlar, Suudiler için sıradan hazırlık maçlarından daha büyük bir önem taşıyor. Takım, Asya Kupası öncesinde güçlü rakipler karşısında hazırlık seviyesini değerlendirme fırsatı bulacak.

Cannavaro'nun öğrencileri için de önemli bir aşama

Özbekistan milli takımı da son uluslararası kamplarda ciddi rakiplerle güç denemeye devam ediyor.

Fabio Cannavaro yönetimindeki «beyaz kurtlar», Eylül-Ekim aylarındaki FIFA günlerinde üç hazırlık maçına çıktı. Özbekistan, İran ve Suriye'yi mağlup ederken, Güney Kore karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şimdi Kasım ayında Suudi Arabistan ile yapılacak maç, Cannavaro'nun takımı için bir başka önemli test görevi görebilir.

Özellikle Güney Kore ile Ekim ayında oynanan maçtan sonra bir başka güçlü Asya milli takımıyla karşılaşmak, Özbekistan'ın kıtadaki rekabetçilik seviyesini değerlendirmek açısından ilginç olacak.

Suudi Arabistan da yeni sınavlar arıyor

İlginç olan şu ki, Suudi Arabistan'ın Kasım ayında Özbekistan ve Güney Kore'yi seçmesinin arkasında iki taraflı bir çıkar var.

Bir tarafta, Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak ve kendi sahasında şampiyonluk için mücadele edecek Suudi Arabistan milli takımı var.

Diğer tarafta ise Dünya Kupası tecrübesine sahip, kıtanın güçlü takımlarıyla giderek daha fazla karşılaşan Özbekistan bulunuyor.

Bu açıdan bakıldığında, Kasım ayındaki olası maç her iki takım için de sonuçtan daha fazlasını ifade ediyor: taktiksel kararları denemek, oyuncuların durumunu değerlendirmek ve resmi turnuvalar öncesinde güçlü rakipler karşısında eksiklikleri belirlemek.

«Beyaz kurtları» bir başka büyük maç bekliyor

Özbekistan milli takımı için bu tür maçlar özellikle önemli. Takım uluslararası arenada konumunu güçlendirmeye çalışırken, Suudi Arabistan ve Güney Kore gibi rakiplere karşı oynamak oyunculara büyük tecrübe kazandırıyor.

Şimdilik Suudi Arabistan'ın Özbekistan ve Güney Kore ile maçlarına dair bilgiler yerel basın haberlerine dayanıyor. Bu nedenle maçların kesin tarihi ve resmi onayı daha sonra belli olabilir.

Ancak planın kendisi bile dikkat çekici: Kasım ayında Özbekistan'ı bir başka güçlü Asya rakibine karşı maç bekliyor olabilir. Eğer maç resmen onaylanırsa, Cannavaro'nun öğrencileri için bu Asya futbolundaki gerçek güç testlerinden biri haline gelecek.