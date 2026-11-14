5 gol ve tempolu maç: Suudi Arabistan Güney Kore'yi nasıl mağlup etti?

FIFA günleri kapsamında Asya'nın önde gelen milli takımları kendi sahalarında bir sonraki hazırlık maçlarını oynadılar. Taraftarların büyük bir ilgiyle beklediği karşılaşmalarda yoğun mücadeleler ve çok sayıda gol izlendi.

Suudi Arabistan Güney Kore'yi mağlup etti

Turnuvanın en merkezi maçlarından biri Suudi Arabistan ile Güney Kore milli takımları arasında gerçekleşti. Kendi sahasında oynayan Suudiler, güçlü rakiplerine karşı tavizsiz bir oyun sergileyerek, 3:2 skoruyla galip geldiler. Ev sahibi ekipte As Sahafiy, Kanno ve Al Amri gollerini kaydederken, Kore tarafında Oh Hyeon-gyu ve Lee cevap gollerini atan isimler oldu.

Hatırlatalım, Suudi Arabistan 17 Kasım'da Özbekistan milli takımıyla bir sonraki hazırlık maçına çıkacak.

Maçlar Skor Gol atanlar Suudi Arabistan — Güney Kore 3:2 As Sahafiy (45+1'), Oh Hyeon-gyu (47'), Kanno (56'), Al Amri (59'), Lee (68') BAE — Honduras 3:1 Hammadi (33'), Conceição (48'), Toro (52'), Mansouri (87') Katar — Avustralya 0:3 McGree (5'), Yengi (32'), Irankunda (40')

BAE ve Avustralya'nın net galibiyetleri

Günün diğer maçlarında da kıta temsilcileri güçlerini test ettiler. BAE milli takımı Honduras ile karşılaşarak rakibini 3:1 skoruyla mağlup etti. Bu maçta Hammadi, Conceição ve Mansouri gol atarak takımlarına galibiyeti getirdiler.

Ayrıca Katar, kendi sahasında Avustralya'yı ağırladı ve «kangurular»a karşı farklı bir skorla mağlup oldu — 0:3. Avustralya adına McGree, Yengi ve Irankunda rakip kaleyi havalandırdılar.

Sizce Suudi Arabistan'ın Güney Kore karşısında aldığı bu galibiyet, Özbekistan maçı öncesinde onlara ne kadar psikolojik üstünlük sağlar? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!