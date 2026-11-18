«Son günlerde aracılar vasıtasıyla Suudi Arabistan'dan bir teklif aldık. Pep Guardiola böyle teklifleri değerlendirmek bile istemiyor.»

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Kasım ayındaki son hazırlık maçında Katar'da Özbekistan milli takımına 1-2 mağlup olan Suudi Arabistan futbol yönetimi, teknik direktörlük koltuğuna Pep Guardiola'yı getirmek için girişimde bulundu. Ancak teknik direktörün menajeri Josep Maria Orobitg, bu teklifin kesinlikle değerlendirilmeyeceğini açıkladı:

Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola'ya milli takımlardan ciddi ilgi ve teklifler gelmeye devam ediyor. Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ın başına geçmesinin ardından ABD Futbol Federasyonu boşalan koltuk için İspanyol teknik direktörü aday gösterdi ancak Guardiola bu teklifi reddetti. Şimdi ise Suudi Arabistan milli takımı da benzer bir yanıt aldı.

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Şu anda 'Arap Şahinleri'ni 23 Nisan 2026'dan beri Yunan teknik direktör Giorgos Donis yönetiyor. Onun yönetiminde takım, Dünya Kupası grup aşamasında İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay ile mücadele ederek sadece 2 puanla son sırada kaldı ve play-off'lara çıkamadı.

Suudi Arabistan yönetimi, ev sahipliği yapacakları 2027 Asya Kupası (23 Aralık 2027 — 21 Ocak 2028) öncesinde milli takımı dünya çapında bir teknik direktöre emanet etmeyi hedefliyor. Üç kez Asya şampiyonu (1984, 1988, 1996) olan Suudiler, son iki kıta şampiyonasında (2019 ve 2023) son 16 turunda turnuvaya veda etmişti.

Pep Guardiola hakkındaki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ın durumu

Göstergeler Detaylar ve gerçekler Guardiola'nın son kulübü Manchester City (Haziran 2026'da ayrıldı) Güncel durumu Futbola ara verdi, teklifleri reddediyor Reddedilen milli takımlar ABD milli takımı, Suudi Arabistan milli takımı Suudi Arabistan teknik direktörü Giorgos Donis (23 Nisan 2026'dan beri) Suudi Arabistan'ın son sonucu Özbekistan'a 1-2 mağlubiyet (Katar'daki hazırlık maçı) Bir sonraki büyük turnuva 2027 Asya Kupası (Ev sahibi — Suudi Arabistan)

Hatırlatmak gerekirse, Pep Guardiola Haziran 2026'da Manchester City'den ayrıldığından beri hiçbir takımda görev almadı ve bir süre futboldan uzak kalıp dinlenmeye karar verdiğini belirtiyor.

Sizce Pep Guardiola tatilden sonra hangi yolu seçecek; Avrupa'nın dev kulüplerinden birine mi dönecek yoksa güçlü bir milli takımı mı yönetecek?

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