SpaceX IPO'sunun «ikinci uzay çağını» başlatması bekleniyor

·3·Teknoloji
SpaceX IPO'sunun «ikinci uzay çağını» başlatması bekleniyor

SpaceX şirketinin halka arzı, yatırımcılar ve risk sermayesi fonları tarafından tarihteki en büyük ilk halka arz (IPO) olarak değerlendiriliyor. Piyasa katılımcılarına göre bu olay, sadece şirketin statüsünü değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda şu anda büyük ölçüde özel sermayeye bağımlı olan tüm uzay endüstrisinin dinamiklerini yeniden başlatacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bir dizi risk sermayesi yatırımcısı, yaklaşan IPO'yu 1990'lardaki Netscape'in halka arzı ile kıyaslıyor. O dönemde bu olay, internet endüstrisine bakışı tamamen değiştirmiş ve sektöre devasa bir yatırım akışı sağlamıştı. Bu analojiye göre, SpaceX'in halka arzı, uzayın bağımsız bir yatırım sınıfı olarak sağlamlaşmasına hizmet edecektir.

Payload yayını tarafından görüşü alınan yatırımcılara göre, SpaceX'in piyasa değerinin ortaya çıkması, uzun süredir özel şirket likiditesini beklemekle meşgul olan risk sermayesi fonlarının sermayesini «çözecek». Bu fonların bir kısmı yeni uzay girişimlerine, roket sistemi geliştiricilerine ve uydu hizmetlerine yönlendirilebilir.

Ayrıca IPO'nun yeni bir kurucu dalgası yaratması bekleniyor: SpaceX çalışanları hisselerini nakde çevirdikten sonra kendi şirketlerini kurma imkanına sahip olacaklar. Birçok uzman bunu endüstriyel teknoloji sektöründeki en önemli olay olarak nitelendiriyor, çünkü SpaceX mühendislerinin deneyimi ve sermayesi yeni bir ekosistem yaratılmasına hizmet edecek.

Bununla birlikte, SpaceX'in roket fırlatma ve uydu iletişimi gibi alanlardaki üstünlüğünün, doğrudan rakipleri için finansmanı zorlaştırabileceğine dair endişeler de mevcut. Ancak, ABD savunma bütçesinin uzay programları için artması ve devlet siparişlerinin çoğalması, tüm sektör için sürdürülebilir bir talep oluşturuyor.

SpaceXIPOUzayRisk SermayesiElon Musk
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bir foton — iki ürün: Güneş reaktörü CO2 ve atıkları hammaddeye dönüştürüyorBir foton — iki ürün: Güneş reaktörü CO2 ve atıkları hammaddeye dönüştürüyorBugün, 20:52Google, yapay zeka destekli dolandırıcılık yapan gruba dava açtıGoogle, yapay zeka destekli dolandırıcılık yapan gruba dava açtıBugün, 20:50Huawei optimizasyon konusunda Apple ve Google'ı geride bırakıyorHuawei optimizasyon konusunda Apple ve Google'ı geride bırakıyorBugün, 20:29SpaceX hisseleri yüzde 19 arttı: Dünyanın ilk trilyoneri ortaya çıktıSpaceX hisseleri yüzde 19 arttı: Dünyanın ilk trilyoneri ortaya çıktıBugün, 20:22Otomobil fiyatına ekran kartı: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell fiyatı belli olduOtomobil fiyatına ekran kartı: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell fiyatı belli olduBugün, 19:52Yapay zeka süper bakterilere karşı yeni antibiyotikler bulduYapay zeka süper bakterilere karşı yeni antibiyotikler bulduBugün, 19:51
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi