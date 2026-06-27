Akıllı Telefon Gücünde Devrim: Honor 14 000 mAh Kapasiteli Bataryalar Üzerinde Çalışıyor

Akıllı telefon pazarında otonomi konusu hala en güncel sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Çinli Honor şirketi, bu konuda gerçek bir teknolojik dönüm noktası yaratmanın eşiğinde. Son bilgilere göre marka, silikon tabanlı batarya teknolojisini geliştirerek cihazların güç kapasitesini hayal edilemez seviyelere çıkarmayı planlıyor. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiğine göre Honor, yeni monoblok akıllı telefonlarında batarya sistemindeki silikon oranını aktif olarak artırıyor. Şu anda bu oran yüzde 30'a yaklaştı. Böyle bir yaklaşım, cihazın kalınlığını önemli ölçüde artırmadan bataryanın enerji kapasitesini keskin bir şekilde artırmaya olanak tanıyor. Bu da kullanıcılar için kompakt bir gövdede devasa bir güç kaynağına sahip olmak anlamına geliyor.

Şirket halihazırda 12 000 mAh kapasiteye sahip bataryaların seri üretimine hazırlanıyor. Bu değer, günümüzdeki yaygın akıllı telefon standartlarından birkaç kat daha yüksektir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut amiral gemilerinin çoğu 5 000 – 6 000 mAh civarındaki bataryalarla sınırlı. Honor laboratuvarlarında ise daha şaşırtıcı sonuçlar kaydedildi: test örnekleri 14 000 mAh'a kadar güç depolama kapasitesi sergiledi.

Teknolojik Sınır ve Yeni Olanaklar

Uzmanlara göre, kısa vadede 14 000 mAh kapasite tüm akıllı telefon endüstrisi için üst sınır görevi görebilir. Mevcut teknolojik koşullarda bu değerin aşılması son derece zor bir görev olarak kabul ediliyor. Ancak diğer lider üreticiler tarafından tamamen yeni batarya sistemleri uygulanırsa bu rekor güncellenebilir.

Bu yöndeki ilk adımlar halihazırda uygulamaya konuldu. Yakın zamanda Çin pazarında satışa sunulan Honor X80 Pro Max akıllı telefonu buna açık bir örnektir. Bu cihazın temel özelliği, 11 000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılmış olmasıdır. Böyle bir güç, en aktif kullanım modunda bile akıllı telefonun birkaç gün çalışmasını sağlar.

Şunu da belirtmek gerekir ki, Honor X80 Pro Max sadece kapasitesiyle değil, şarj hızıyla da öne çıkıyor. Cihaz, 90 W gücünde kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca, 27 W gücündeki ters şarj fonksiyonu sayesinde akıllı telefon, diğer cihazlar için bir harici batarya (powerbank) görevi de görebiliyor.

Özbekistan pazarında da Honor markası dayanıklı bataryalarıyla tanınıyor. Eğer 12 000 ve 14 000 mAh kapasiteli modeller küresel pazara çıkarsa, bu durum ülkemizde uzun yolculuklara çıkan veya sürekli iletişimde kalmak isteyen kullanıcılar için şüphesiz en uygun seçim olacaktır. Silikon teknolojisinin akıllı telefonların ağırlaşmamasını garanti etmesi ise temel başarılardan biridir.