iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor

Apple, gelecek akıllı telefonlarında, özellikle de iPhone 18 Pro modelinde tasarım ve teknolojik yetenekler konusunda ciddi değişikliklere hazırlanıyor. Son verilere göre, yeni cihazın kamera bloğu önemli ölçüde büyüyecek ve gövdeden dışarı çıkan kısmı kalınlaşacak. Bu değişiklik sadece dış görünüş için değil, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatacak teknolojik bir güncelleme ile ilgili. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, iPhone 18 Pro kamerasının kalınlığı mevcut nesle kıyasla yaklaşık 2 milimetre artacak. Bu artışın temel nedeni, ana modülde değişken diyafram (variable aperture) sisteminin uygulanmasıdır. Mevcut iPhone modellerinde f/1.78 değerinde sabit bir diyafram kullanılırken, yeni sistem çekim koşullarına göre lens açıklığının mekanik olarak değiştirilmesine olanak tanıyacak.

Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni İmkânlar

Değişken diyafram teknolojisi, kullanıcılara görüntü üzerinde daha fazla kontrol kurma imkânı tanıyor. Örneğin, ışığın çok fazla olduğu durumlarda diyafram "kapanarak" görüntünün netliğini (keskinliğini) artırır. Aksine, karanlık ortamlarda maksimum düzeyde açılarak sensöre daha fazla ışık girmesini sağlar. Bunun da gece fotoğraflarının kalitesini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Ayrıca Apple, yeni akıllı telefonlarda 1/1.12 inç boyutunda büyük bir 48 megapiksellik sensör kullanmayı planlıyor. Sensör boyutunun büyümesi de kamera modülünün gövde içinde daha fazla yer kaplamasına neden olacak. Uzmanlara göre, yeni kamera sisteminin üretim maliyetleri mevcut çözümlerden yaklaşık yüzde 50 daha pahalıya mal olacak ve bu durum cihazın nihai fiyatını da etkileyebilir.

iPhone 18 Pro serisindeki bu yenilik, onu sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda profesyonel çekim yetenekleri bakımından da piyasadaki rakiplerinden ayıran temel özellik haline gelecek. Bilgilere göre, Samsung Display ve LG Display şirketleri, Apple'ın 2026 yılında piyasaya süreceği cihazlar için OLED ekranların seri üretimine çoktan başladı.

Aynı zamanda teknoloji içeriden bilgi alanlar, Apple'ın diğer planları hakkında da bilgi verdi. Özellikle Fix Focus Digital kaynağı, Apple'ın katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarını şimdilik durdurduğunu ancak yeni iPhone SE 4 modeli üzerinde aktif olarak çalışıldığını doğruladı. iPhone 18 Pro'nun ise şirketin önümüzdeki yıllardaki en temel teknolojik amiral gemisi olması bekleniyor.