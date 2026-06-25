iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor

·125·Teknoloji
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor

Apple, gelecek akıllı telefonlarında, özellikle de iPhone 18 Pro modelinde tasarım ve teknolojik yetenekler konusunda ciddi değişikliklere hazırlanıyor. Son verilere göre, yeni cihazın kamera bloğu önemli ölçüde büyüyecek ve gövdeden dışarı çıkan kısmı kalınlaşacak. Bu değişiklik sadece dış görünüş için değil, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatacak teknolojik bir güncelleme ile ilgili. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, iPhone 18 Pro kamerasının kalınlığı mevcut nesle kıyasla yaklaşık 2 milimetre artacak. Bu artışın temel nedeni, ana modülde değişken diyafram (variable aperture) sisteminin uygulanmasıdır. Mevcut iPhone modellerinde f/1.78 değerinde sabit bir diyafram kullanılırken, yeni sistem çekim koşullarına göre lens açıklığının mekanik olarak değiştirilmesine olanak tanıyacak.

Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni İmkânlar

Değişken diyafram teknolojisi, kullanıcılara görüntü üzerinde daha fazla kontrol kurma imkânı tanıyor. Örneğin, ışığın çok fazla olduğu durumlarda diyafram "kapanarak" görüntünün netliğini (keskinliğini) artırır. Aksine, karanlık ortamlarda maksimum düzeyde açılarak sensöre daha fazla ışık girmesini sağlar. Bunun da gece fotoğraflarının kalitesini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Ayrıca Apple, yeni akıllı telefonlarda 1/1.12 inç boyutunda büyük bir 48 megapiksellik sensör kullanmayı planlıyor. Sensör boyutunun büyümesi de kamera modülünün gövde içinde daha fazla yer kaplamasına neden olacak. Uzmanlara göre, yeni kamera sisteminin üretim maliyetleri mevcut çözümlerden yaklaşık yüzde 50 daha pahalıya mal olacak ve bu durum cihazın nihai fiyatını da etkileyebilir.

iPhone 18 Pro serisindeki bu yenilik, onu sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda profesyonel çekim yetenekleri bakımından da piyasadaki rakiplerinden ayıran temel özellik haline gelecek. Bilgilere göre, Samsung Display ve LG Display şirketleri, Apple'ın 2026 yılında piyasaya süreceği cihazlar için OLED ekranların seri üretimine çoktan başladı.

Aynı zamanda teknoloji içeriden bilgi alanlar, Apple'ın diğer planları hakkında da bilgi verdi. Özellikle Fix Focus Digital kaynağı, Apple'ın katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarını şimdilik durdurduğunu ancak yeni iPhone SE 4 modeli üzerinde aktif olarak çalışıldığını doğruladı. iPhone 18 Pro'nun ise şirketin önümüzdeki yıllardaki en temel teknolojik amiral gemisi olması bekleniyor.

AppleiPhone 18 ProTeknolojiAkıllı TelefonKamera
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Iberia Havayolları uçaklarında Starlink üzerinden yüksek hızlı internet hizmeti başladıIberia Havayolları uçaklarında Starlink üzerinden yüksek hızlı internet hizmeti başladıBugün, 11:21SpaceX Florida'da Starship için yeni Mechazilla düzeneği hazırlıyorSpaceX Florida'da Starship için yeni Mechazilla düzeneği hazırlıyorBugün, 10:57Akıllı Telefon Pazarında Devrim: 14 000 mAh Bataryalı Cihaz BekleniyorAkıllı Telefon Pazarında Devrim: 14 000 mAh Bataryalı Cihaz BekleniyorBugün, 09:29Airbus Yeni A220-500 Modelini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Boeing 737 MAX 8'e Güçlü Bir RakipAirbus Yeni A220-500 Modelini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Boeing 737 MAX 8'e Güçlü Bir RakipBugün, 06:21ABD ve Avrupa Arasında Çip Savaşı: Hollanda Washington'a Karşı ÇıktıABD ve Avrupa Arasında Çip Savaşı: Hollanda Washington'a Karşı ÇıktıBugün, 05:27Elon Musk Trilyoner Statüsünü Kaybetti: SpaceX Hisseleri Milyarderi Yüzüstü BıraktıElon Musk Trilyoner Statüsünü Kaybetti: SpaceX Hisseleri Milyarderi Yüzüstü BıraktıBugün, 04:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı