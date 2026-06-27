Uzay Motorlarında Devrim: 2400 Dereceye Dayanıklı Yeni Alaşım Geliştirildi

·33·Teknoloji
Uzay Motorlarında Devrim: 2400 Dereceye Dayanıklı Yeni Alaşım Geliştirildi

Çinli bilim insanları, havacılık ve uzay endüstrisinde gerçek bir dönüm noktası olması beklenen yeni bir malzemeyi tanıttı. Xi'an Jiaotong Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen tantal alaşımı, 2400 °C'ye kadar ulaşan ekstrem sıcaklıklarda bile mukavemetini koruma özelliğine sahip. Bu keşif, gelecekte daha güçlü ve dayanıklı roket motorlarının üretilmesine olanak tanıyacak. Ixbt.com haber veriyor.

Modern havacılık ve uzay teknolojileri, giderek daha yüksek sıcaklıklarda çalışma gereksinimi duyuyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan nikel bazlı alaşımlar, 2000 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda özelliklerini kaybediyor. Bu nedenle mühendisler, uzun süredir erime noktası 3000 °C civarında olan tantal metaline odaklanmıştı. Ancak, standart tantal alaşımlarının aşırı ısınma sonucu yumuşaması temel sorun olmaya devam ediyordu.

Teknolojik Üstünlük ve Dayanıklılık

ixbt.com verilerine göre, yeni malzeme B-ODS (oksit dispersiyon güçlendirilmiş tantal alaşımı) olarak adlandırıldı. Bilim insanları, bileşimine bor elementi ekleyerek ve parçacıkları özel bir yöntemle dağıtarak yapısını iyileştirmeyi başardılar. Sonuç olarak malzeme, sadece ısıya dayanıklı olmakla kalmadı, aynı zamanda işleme kolaylığı sağlayan plastiklik özelliğini de korudu.

Testler, bu alaşımın oda sıcaklığındaki akma dayanımının 800 MPa'yı aştığını gösterdi. En şaşırtıcı sonuçlar ise yüksek sıcaklıklarda kaydedildi: Malzeme 2000 °C sıcaklıkta 200 MPa, 2400 °C'de ise yaklaşık 100 MPa basınca dayanabiliyor. Bu değerler, NASA tarafından önerilen T-222 gibi geleneksel alaşımların iki katı üzerindedir.

Bu gelişme, teknoloji transferine yönelen ülkeler için de bilimsel açıdan ilgi çekici. Ekstrem koşullarda çalışan malzemeler sadece uzayda değil, aynı zamanda enerji ve ağır sanayinin özel dallarında da yaygın olarak kullanılır. Yeni alaşım, uzun süreli yüklere karşı dayanıklılığı ile öne çıkıyor ve bu da onu gerçek işletme koşulları için ideal bir aday haline getiriyor.

Araştırmacıların görüşüne göre, bu çalışma yakın gelecekte jet motorlarının, roket parçalarının ve ultra yüksek sıcaklıklı ortamlarda çalışan diğer teknik cihazların temel bileşeni haline gelecek. Malzeme bilimindeki bu tür başarıların, insanlığın evreni keşfetme imkanlarını şüphesiz yeni bir aşamaya taşıyacağı öngörülüyor.

TeknolojiUzayRoketBilimÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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