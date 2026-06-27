Yeraltında Gizli Enerji: ABD'de Nükleer Reaktörler 1,6 km Derinliğe Yerleştirilecek

·2·Teknoloji
Yeraltında Gizli Enerji: ABD'de Nükleer Reaktörler 1,6 km Derinliğe Yerleştirilecek

Enerji sektöründe devrim niteliğinde yaklaşımlar sunan Amerikalı Deep Fission şirketi, benzersiz projesi olan yeraltı nükleer reaktörleri için büyük bir sipariş portföyü oluşturmaya başladı. Şirketin açıkladığı son verilere göre, potansiyel müşterilerle imzalanan niyet mektupları paketi 18,5 GW kapasiteye eşdeğer bir talep oluşturdu. Bu teknolojinin geleneksel nükleer santrallerden temelden farklı olması, güvenlik ve kompaktlık konusunda yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Deep Fission tarafından geliştirilen Gravity Nuclear Reactor projesi, kompakt bir su-su reaktörünün yaklaşık 1,6 kilometre derinliğindeki dikey bir kuyuya indirilmesini öngörüyor. Bu derinlik, en derin metro hatlarından bile birkaç kat daha aşağıdadır. ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, böyle bir yerleşim santralin kapladığı arazi alanını keskin bir şekilde azaltmaya ve tesisin dış etkilere karşı korumasını maksimum seviyeye çıkarmaya hizmet ediyor.

Yapay Zeka ve Endüstriyel İhtiyaçlar

Şu ana kadar imzalanan belgeler kesin sözleşme niteliği taşımıyor, ancak piyasadaki devasa ilgiyi kanıtlıyor. Potansiyel müşteriler arasında büyük veri merkezi (data center) operatörleri, endüstriyel işletmeler ve endüstriyel park geliştiricileri bulunuyor. Özellikle NVIDIA ve Google gibi devler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri ve bulut hizmetlerinin büyümesi, elektrik enerjisine olan ihtiyacı benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkardı.

Şirketin vurguladığına göre, yeraltı reaktörleri geleneksel küçük modüler reaktörlere (SMR) kıyasla çok daha güvenli. Çünkü 1,6 kilometrelik toprak ve kaya tabakası doğal bir koruma bariyeri görevi görüyor. Bu durum, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde bile enerji kaynaklarının güvenli bir şekilde konumlandırılmasına olanak sağlayabilir.

Test Süreçleri ve Gelecek Planları

Deep Fission şu anda ABD Enerji Bakanlığı'nın Reactor Pilot Program programı kapsamında, Kansas eyaletindeki Great Plains Industrial Park bölgesinde ilk demonstrasyon projesini gerçekleştiriyor. Uzmanlar halihazırda 1,8 kilometre derinliğindeki bir araştırma kuyusunu başarıyla açtı. Bu süreçte elde edilen veriler, deney reaktörünün kurulacağı tam ölçekli şaftın hazırlanması için temel oluşturacak.

Proje gelecek vaat etse de, ticari amaçlarla uygulanması için henüz vakit var. Şirket, 2027 yılının ilk yarısında ABD Nükleer Düzenleme Kurulu'na (NRC) lisans başvurusu yapmayı planlıyor. Ancak tüm testler başarıyla tamamlandıktan ve resmi izinler alındıktan sonra ilk ticari santrallerin inşası başlayacak.

Özbekistan gibi enerji açığı olan ve nükleer enerjiyi geliştirmeyi hedefleyen ülkeler için bu tür inovatif çözümler gelecekte ilgi çekici olabilir. Yeraltı reaktörleri sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda sismik stabilite açısından da incelenmesi gereken bir yöndür. Şimdilik dünya topluluğu, ABD'deki bu deneysel sondaj çalışmalarının sonuçlarını bekliyor.

Deep FissionNükleer EnerjiİnovasyonABDTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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