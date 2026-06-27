NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi

NASA'nın Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen tarihinin en önemli keşiflerinden birini gerçekleştirdi. Science Advances dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre bilim insanları, Jezero kraterindeki antik göl ve nehir sisteminin bulunduğu yerde karmaşık organik bileşiklerin varlığını doğruladı. Bu bulgu, Mars'ta bir zamanlar yaşam için uygun koşulların olduğu yönündeki teorileri yeni bir aşamaya taşıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu olan, birçok birbirine bağlı karbon atomundan oluşan karmaşık yapılar olan makromoleküler karbondur (MMC). Dünya'da bu tür bileşikler genellikle antik biyolojik aktivite kalıntıları içeren kayaçlarda bulunur. ixbt.com verilerine göre, bu durum makromoleküler karbonun Mars yüzeyinde doğrudan tespit edildiği ilk vaka olup, Jezero kraterini inceleme sürecindeki en güvenilir kanıt olarak kabul edilmektedir.

"Leopar lekeleri" ve kimyasal süreçler

Numunelerin incelenmesi sırasında bilim insanlarının dikkatini "leopar lekeleri" olarak adlandırılan garip yapılar çekti. Çapı 0,25 ile 1,2 milimetre arasında değişen bu dairesel şekiller, antik çağlarda su ve mineraller arasındaki etkileşim sonucunda ortaya çıkmış olabilir. Perseverance üzerindeki SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) cihazı ile yapılan analizler, bu bölgelerde karmaşık karbon yapılarının net spektral izlerini gösterdi.

Araştırmalar, organik maddelerin kayaçlar içinde rastgele dağılmadığını ortaya koydu. Örneğin, Apollo Temple numunelerinde karbon, karbonat ve sülfat mineralleriyle yakından ilişkiliyken, Walhalla Glades numunelerinde birincil silikat matrisinde korunmuştu. Bu durum, organik maddelerin oluşumunun ve korunmasının farklı jeolojik süreçlerle bağlantılı olduğunu göstermektedir.

En şaşırtıcı olan ise, bu organik bileşiklerin kayacın neredeyse en üst katmanında — dış ortamdan sadece birkaç mikrometre uzaklıkta korunmuş olmasıdır. Mars'ın mevcut yüzeyi güçlü radyasyon ve oksitleyici maddelerin etkisindedir ve bunlar genellikle organik maddeleri hızla parçalar. Bilim insanları, bu bileşiklerin ya aşırı dayanıklı olduğunu ya da çevredeki minerallerin onları milyarlarca yıl boyunca koruduğunu tahmin ediyor.

Keşfin geleceği ve Mars Sample Return görevi

Şunu belirtmek gerekir ki, makromoleküler karbonun bulunması Mars'ta kendiliğinden yaşam olduğu anlamına gelmez. Bu tür bileşikler biyolojik süreçlerin yanı sıra hidrotermal reaksiyonlar veya kozmik toz ve meteorlar aracılığıyla da oluşabilir. Buna rağmen, Perseverance'ın bulduğu kanıtlar, Curiosity keşif aracı tarafından 3200 km uzaklıkta bulunan numunelere göre çok daha eksiksiz ve doğal haliyle korunmuştur.

Bu bulgunun kökenini kesin olarak belirlemek için numunelerin Dünya'ya getirilmesi ve en modern laboratuvar ekipmanlarıyla incelenmesi gerekmektedir. Ancak NASA'nın Mars Sample Return (numuneleri Dünya'ya döndürme) programı şu anda risk altındadır. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bu görevin finansmanını fiilen durdurdu ve bu durum, insanlığın Mars'ta yaşam olup olmadığı sorusuna yanıt bulmasını uzun yıllar geciktirebilir.