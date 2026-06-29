Çin'de devrim niteliğinde teknoloji: Boşluklu fiber optikte 51 Tbit/s hız kaydedildi

·63·Teknoloji
Çin'de devrim niteliğinde teknoloji: Boşluklu fiber optikte 51 Tbit/s hız kaydedildi

Çin'in önde gelen telekomünikasyon şirketleri, dünyada ilk kez boşluklu (içi hava dolu) fiber optik iletişim sistemini saha koşullarında başarıyla test etti. Bu teknolojik başarının, veri iletim hızı ve kalitesini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. China Telecom, YOFC ve Dekoli şirketlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında saniyede 51,3 terabit veri iletimine ulaşıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araştırmanın en önemli yönü, bu denli büyük miktardaki verinin yaklaşık 206 kilometre mesafeye hiçbir ara sinyal güçlendirici olmadan gönderilmiş olmasıdır. Bu gösterge, günümüzde mevcut olan geleneksel fiber optik ağların kapasitesinden önemli ölçüde daha yüksektir. ixbt.com'un verilerine göre deney, dünyanın en büyük ticari sınır ötesi boşluklu fiber iletişim hattında gerçekleştirildi.

Yeni teknolojinin avantajları

Geleneksel fiber optik kablolarda ışık sinyali cam elyaf üzerinden hareket eder. Boşluklu yapıda ise sinyal hava kanalı boyunca yayılır. Bu yöntem, ışığın yayılma hızını artırır ve gecikmeleri (latency) minimum seviyeye indirir. Hava ortamında ışığın cama kıyasla yüzde 30 daha hızlı hareket etmesi sayesinde veri alışverişi neredeyse anlık olarak gerçekleşir.

Mühendisler bu sonuca ulaşmak için her dalga boyu için esnek iletim hızı kontrol sistemi uyguladılar. Ayrıca kanallar arasında dinamik güç dağıtım teknolojisi kullanıldı. Bu da katı parametrelerden vazgeçerek, gerçek zamanlı olarak tüm iletişim hattının performansını optimize etmeyi mümkün kıldı.

Güvenlik ve gelecek perspektifleri

Yeni sistem sadece hız değil, güvenlik açısından da geliştirildi. Proje kapsamında yüksek güçlü optik hatların güvenli işletimi için acil durum kapatma fonksiyonları ve arıza uyarı mekanizmaları geliştirildi. Bu, ana hat ağlarında beklenmedik kesintilerin önlenmesine hizmet ediyor.

Uzmanlara göre boşluklu fiber optikler, gelecekte büyük veri işleme merkezleri (Data centers) ve kıtalararası ana hat ağları için temel çözüm olacak. Çin'de gerçekleştirilen bu testler, yeni nesil ağların uygulamaya konulabileceğini kanıtladı. Dijital ekonomisini geliştiren ülkeler için de bu tür teknolojiler, gelecekte internet kalitesini kökten iyileştirmede önemli bir rol oynayabilir.

ÇinTeknolojiİnternetFiber OptikChina Telecom
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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