UzIMEI Kayıt Süreci Otomatikleştirildi

Basın turu sırasında, mobil cihazların UzIMEI sistemine kaydedilmesine yönelik uygulamaya konulan yeni prosedür de tanıtıldı.

Artık gerçek kişilerin kişisel ihtiyaçları için gümrüksüz getirdikleri mobil cihazlar için beyanname düzenleme ve cihazı UzIMEI sistemine kaydetme işlemleri aynı anda otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Daha önce bu iki aşama ayrı ayrı yürütülürken, yeni düzenleme ile yolcuların harcadığı gereksiz süre azaltılacak.

Hesaplamalara göre, bu kolaylık mobil cihaz getiren yolcuların yaklaşık yüzde 70'ine kolaylık sağlayacak.