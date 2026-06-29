2000 Yıllık Sır Çözüldü: Vezüv Külleri Altındaki Antik Yazıtlar İlk Kez Okundu

MS 79 yılında Vezüv yanardağının patlaması Pompeii ve Herculaneum şehirlerini tamamen yok etmiş olsa da, dönemin eşsiz kütüphanelerini volkanik küller altında korumuştu. Herculaneum'daki "Papirüsler Villası"nda bulunan yüzlerce rulo, yüksek sıcaklık nedeniyle kömürleşmişti ve bunları fiziksel olarak açma girişimi metinlerin tamamen yok olmasına neden olabilirdi. Ancak modern teknolojiler yardımıyla bilim insanları, ilk kez bir ruloyu ona zarar vermeden tamamen okumayı başardılar. Ixbt.com haber veriyor.

Vesuvius Challenge uluslararası projesi kapsamında gerçekleştirilen bu araştırmada, PHerc. 1667 numaralı ve uzunluğu 1,4 metre olan papirüs rulosu dijital yöntemlerle "açıldı". Bu süreçte ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) merkezinin yüksek enerjili röntgen mikrotomografisi ve AI algoritmaları kullanıldı. Bu başarı, antik çağ tarihini incelemede yeni bir dönem başlatıyor, çünkü şimdiye kadar bu tür eserlerin açılması imkansız kabul ediliyordu.

Yapay Zeka ve Sanal Rekonstrüksiyon

Araştırmacılar, papirüs katmanlarını birbirinden ayırmak için faz-kontrastlı mikrotomografi yöntemini uyguladılar. Bu yöntem sadece malzemenin yoğunluğunu değil, röntgen ışınlarının geçişindeki küçük değişimleri de kaydeder. Elde edilen üç boyutlu veriler özel bir geometrik ağ şeklinde işlendi ve ardından iki boyutlu düzleme aktarıldı. Bu işlem, papirüsün fiziksel olarak elle açılmasını tamamen simüle etmektedir.

Metnin geri getirilmesinde nnU-Net gibi nöral ağ mimarileri belirleyici rol oynadı. AI, papirüs yüzeyindeki mürekkep izlerini, bunlar kömürleşmiş kağıtla aynı renkte olsa bile mikroskobik düzeyde tespit etti. Önemli olan nokta, makine öğrenimi modellerinin metni kendiliğinden "uydurmaması", sadece görsel işaretleri güçlendirmesidir. Nihai metin ise uzman papirologlar tarafından analiz edilerek içeriği restore edildi.

Stoacılık ve Antik Felsefe

Restore edilen metin, Yunanca yazılmış felsefi bir risale olup Stoacılık gelenekleriyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. Eserde etik, insan davranışlarının doğası, içsel dürtüler ve ruhsal gelişim konuları tartışılıyor. Metin parçalarında antik bilim insanı Aristokreon'un adı geçiyor. Kendisi, Stoacı felsefenin temel temsilcilerinden biri olan Chrysippus'un akrabası olarak kabul ediliyor.

Vesuvius Challenge projesi 2023 yılında başlamış olup dünya genelindeki fizikçileri, mühendisleri ve AI uzmanlarını bir araya getirdi. Araştırmacıların belirttiğine göre, geliştirilen yöntem sadece tek bir artefakt için değil, "Papirüsler Villası"ndaki tüm koleksiyon için uygulanabilir. Bu da önümüzdeki yıllarda antik dünyaya ait onlarca, hatta yüzlerce yeni eserin yeniden keşfedileceği anlamına geliyor.

Bu teknolojik başarı, tarihi mirasın korunmasında devrim niteliğinde bir adım oldu. Eskiden arkeologlar değerli bilgiye ulaşmak için eseri yok etme riskiyle karşı karşıyayken, artık dijital tarama ve nöral ağlar yardımıyla en hassas kağıtlar bile "diriltilebiliyor". ixbt.com verilerine göre, bu proje antik çağ düşünürlerinin günümüze ulaşmamış eserlerini okumayı sağlayan tek güvenilir yöntem haline geldi.