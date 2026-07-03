Dünyaya Çok Yakın Mesafede Yaşama Uygun Olabilecek Bir Gezegen Bulundu

·4·Teknoloji
Dünyaya Çok Yakın Mesafede Yaşama Uygun Olabilecek Bir Gezegen Bulundu

Evreni araştıran uluslararası bir astronomlar grubu, Dünyaya nispeten yakın bir mesafede yer alan GJ 3378b ekzogezegeninin özelliklerini yeniden inceledi. Elde edilen yeni veriler, bu gök cisminin yıldızının "yaşanabilir bölgesinde" (habitable zone) yer aldığını ve burada yaşamın varlığı için teorik olarak uygun koşulların bulunduğunu gösteriyor. Ixbt.com haberine göre .

GJ 3378b gezegeni bizden yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ki bu, evren ölçeğinde çok kısa bir mesafe olarak kabul edilir. Daha önce, 2024 yılında bu gezegen keşfedildiğinde, kütlesinin Dünyadan 5,3 kat daha büyük olduğu tahmin edilmişti. Bu değerle, yoğun bir gaz tabakasına sahip olan "mini-Neptün" kategorisine dahil edilmişti.

Ancak ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, tekrarlanan analizler gezegenin kütlesinin aslında Dünya kütlesinden yalnızca 2,3 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Bu durum, GJ 3378b'nin bir gaz devi değil, kayalık bir "Süper-Dünya" olma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor. Bu tür gezegenler, yaşamın oluşması için en uygun nesneler olarak kabul edilir.

Yörünge ve Enerji Dengesi

Araştırmacılar, gezegenin kendi yıldızı etrafındaki dönüş süresini de netleştirdiler. Önceki hesaplamalarda bir yılın 25 güne eşit olduğu varsayılırken, yeni verilere göre gezegen güneşinin etrafındaki turunu 21 günde tamamlıyor. Bu kadar kısa mesafeye rağmen, gezegen aşırı ısınmamış.

Bunun nedeni, GJ 3378b'nin soğuk bir kırmızı cüce yıldız etrafında hareket etmesidir. Gezegen, yıldızından Dünyanın Güneşten aldığı enerjinin yaklaşık %90'ını alıyor. Eğer gezegende yeterince yoğun bir atmosfer varsa, yüzeyinde suyun sıvı halde kalması mümkün olabilir. Bu da biyolojik yaşam için temel bir faktördür.

Şu an için gezegenin bir atmosferinin olup olmadığı en büyük gizem olarak kalmaya devam ediyor. Kırmızı cüce yıldızlar, güçlü parlamaları ve yıldız rüzgarlarıyla bilinirler. Bu tür aktiviteler, yakın mesafedeki gezegenlerin koruyucu tabakasını yıllar içinde aşındırabilir.

Gelecekteki Araştırmalar ve Beklentiler

Bilim insanları, GJ 3378b'nin şu anda Güneş sistemine yakın olan en umut verici adaylardan biri olduğunu belirtiyor. Ancak sırlarını tamamen çözmek için mevcut teknolojiler yeterli değil. Bu konudaki kesin yanıtların 2040'lı yıllardan sonra alınması bekleniyor.

Özellikle NASA tarafından planlanan Habitable Worlds Observatory (Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi) uzay istasyonu tam da bu amaçla devreye alınacak. Söz konusu gözlemevi, yakın ekzogezegenlerin atmosferlerini analiz etmek ve onlarda biyosignatürler — yaşamın varlığına işaret eden belirtiler — aramakla ilgilenecek.

Özbek amatör astronomlar ve bilim meraklıları için de bu haber büyük önem taşıyor. Evrenin bize yakın bölgelerinde yaşam için potansiyel yerleşim yerlerinin bulunması, insanlığın evrendeki konumuna dair algılarını kökten değiştirebilir.

UzayAstronomiEkzogezegenNASABilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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