Ilgiz Tantashev 2026 Dünya Kupası Play-off Maçına Atandı

Özbekistanlı FIFA hakemi Ilgiz Tantashev, 2026 Dünya Kupası'nın kritik karşılaşmalarından birinde görev alacak.

Başında Tantashev'in bulunduğu hakem ekibinin, son 16 turundaki Paraguay — Fransa maçını yöneteceği resmen açıklandı.

Özbek hakeme sorumluluk yüklü görev

Ilgiz Tantashev, söz konusu karşılaşmada maçın baş hakemi olarak görev yapacak.

Ona yardımcı hakemler olarak Andrey Sapenko ve Timur Gaynullin eşlik edecek.

Özbek hakem ekibinin Dünya Kupası play-off aşamasına atanması, ülke futbolu için önemli bir takdir olarak görülüyor.

Maç ne zaman ve nerede oynanacak?

Paraguay ve Fransa milli takımları arasındaki mücadele, 4 Temmuz'da ABD'nin Philadelphia şehrinde gerçekleşecek.

Bu karşılaşmanın galibi, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.

Stadyumda üst düzey konuklar bekleniyor

Maç, ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı münasebetiyle düzenlenecek kutlamalar dönemine denk geliyor.

Bu nedenle, karşılaşmayı izlemek için stadyuma ABD'li üst düzey devlet yetkililerinin de katılması bekleniyor.

Böylesine büyük ilgi gören bir maça Ilgiz Tantashev ekibinin atanması, Özbek hakemlere duyulan uluslararası güvenin bir başka kanıtı oldu.