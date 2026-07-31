ABD Beyaz Saray'ı, COVID-19'un kökenine adanan özel bir sayfada, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarla bağlantılı bir olay sonucunda yayılmış olabileceği yönündeki teoriyi destekledi. Yönetimin sayfasında, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde koronavirüsler üzerinde araştırmalar yapıldığı, ayrıca bazı çalışanlarda 2019 sonbaharında hastalığa benzer belirtilerin görüldüğü kaydedildi.

Belgede, pandemideki iki metrelik mesafe ve maske takmaya ilişkin bazı tavsiyeler de eleştirildi. ABD Sayıştay Başkanlığı, pandemik yardım programlarındaki yolsuzluk zararının yüz milyarlarca dolara ulaştığını bildirdi.

Ancak virüsün laboratuvardan çıktığı sonucu henüz bilimsel olarak kesinleşmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü, mevcut kanıtların daha çok hayvandan insana bulaşma versiyonunu gösterdiğini, ancak tüm ihtimallerin açık kaldığını belirtti.