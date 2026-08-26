Samsung Galaxy S27 Ultra renderları sızdırıldı

·31·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 Ultra renderları sızdırıldı

Samsung'un gelecek yıl piyasaya süreceği en gelişmiş amiral gemisi Galaxy S27 Ultra akıllı telefonunun ilk yüksek kaliteli renderları internette yayınlandı. AndroidHeadlines ve ünlü içeriden bilgi sızdıran OnLeaks iş birliğiyle sunulan bu görseller, yeni cihazın dış tasarımındaki önemli değişiklikleri gözler önüne serdi. Sızdırılan bu bilgiler teknoloji meraklılarının ve analistlerin dikkatini çekerek, amiral gemisi akıllı telefon pazarındaki yeni tasarım trendlerinin tartışılmasına yol açtı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Kamerada yeni yaklaşım ve "plato" tasarımı

Ixbt.com'un bilgilerine göre, Galaxy S27 Ultra modelindeki en temel ve dikkat çekici değişiklik arka paneldeki kamera bloğudur. Daha önce kullanılan ayrı ve dikey yerleştirilmiş lenslerin yerine, cihazın gövdesinin üst kısmında geniş ve çıkıntılı bir bölüm olan kendine has bir "plato" yer alıyor. Lenslerin yerleşimi Samsung tarzını korusa da, genel konsept açısından bu çözüm Google ve Apple'ın son amiral gemilerindeki tasarımı anımsatıyor.

Uzmanlara göre, bu tür genişletilmiş bir çıkıntı mühendislere ek bir iç alan sağlayabilir. Bu boşluk, kamera yeteneklerini genişletmek, daha verimli bir soğutma sistemi kurmak ve kablosuz şarj bileşenlerini yerleştirmek için kullanılabilir. Aynı zamanda yayınlanan renderlara dayanarak, telefoto kameralardan birinin nispeten küçük boyutta kalacağını söyleyebiliriz.

Gövde boyutları ve S Pen'in geleceği

OnLeaks'in verilerine göre, Galaxy S27 Ultra modelinin genel gövde boyutları önceki nesle kıyasla neredeyse hiç değişmiyor. Akıllı telefonun boyutları yaklaşık 163,76 × 78,25 × 7,97 milimetre civarında. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yılki Galaxy S26 Ultra 163,6 × 78,1 × 7,9 milimetre boyutlarındaydı; aradaki fark sadece milimetrenin kesirleri kadar.

Ancak ana kamera bloğu alanında tamamen farklı bir manzara gözlemleniyor. Kamera çıkıntısı hesaba katıldığında akıllı telefonun toplam kalınlığı yaklaşık 12,53 milimetreye ulaşıyor. Bu, kamera bloğunun ana gövdeden yaklaşık 4,56 milimetre dışarıya doğru çıkıntı yaptığı anlamına geliyor. Ön kısım ise değişmeden kalmış olup, gövde ve ekranın genel şekli önceki amiral gemisiyle aynı korunmuş.

Ayrıca kullanıcılar arasında popüler olan S Pen kalemi de yerini koruyor. Önceki modellerde olduğu gibi özel yuvası yerinde duruyor ve Samsung'un imza niteliğindeki bu özelliğinden vazgeçmediğini gösteriyor. AndroidHeadlines tarafından sunulan karşılaştırma görsellerinde, Samsung Galaxy S27 Ultra modelinin Honor 600 Pro ile oldukça benzer olduğu da belirtiliyor.

SamsungGalaxy S27 UltraAkıllı TelefonlarOnLeaksTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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