15 gün boyunca sadece su içen kadın 20 kg verdi ancak ağır bir hastalığa yakalandı

·63·Dünya
15 gün boyunca sadece su içen kadın 20 kg verdi ancak ağır bir hastalığa yakalandı

Çin'in Henan eyaletinde 31 yaşındaki bir kadın, hızlı kilo vermek amacıyla çok sert bir diyete başvurdu. 15 gün boyunca hiçbir şey yemeden sadece su içti. Sonuç olarak kısa sürede yaklaşık 20 kilogram verdi.

Ancak tartıdaki rakamların hızla düşmesi sağlığına pahalıya mal oldu. Kısa bir süre sonra kadında yürüme güçlüğü, denge kaybı ve hafıza sorunları ortaya çıktı.

Doktorlar tarafından yapılan muayene sonucunda, Wernicke ensefalopatisi adı verilen ciddi bir nörolojik hastalık teşhis edildi. Uzmanlar bu durumu, vücuttaki B1 vitamini (tiamin) eksikliği ve ciddi beslenme yetersizliği ile ilişkilendirdi.

En endişe verici olanı ise nörolog Sun Guifan'ın, kadının yürüyüşünün değişerek penguen yürüyüşüne benzediğini belirtmesiydi. Doktor, yürüme bozukluklarının tamamen düzelmeyebileceği konusunda uyardı.

Kadının, eski Taoist geleneklerinden biri olarak bilinen «bigu» yöntemini uyguladığı öğrenildi. Bu uygulamada gıda alımı ciddi şekilde kısıtlanır veya belirli bir süre tamamen kesilir. Ancak doktorlar, uzun süreli açlığın vücudu gerekli vitamin ve besinlerden mahrum bırakarak ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurguluyor.

Uzmanlar, hızlı kilo vermek için yemekten tamamen kesilmenin tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Özellikle hafıza kaybı, denge kaybı veya göz hareketlerinde anormallik gibi durumlar yaşanırsa derhal tıbbi yardım alınması gerekiyor.

SağlıkDiyetWernicke EnsefalopatisiÇinBeslenme
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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