Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü

·3·Dünya
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü

Glasgow sakinleri ve şehri ziyaret edenler, gökyüzünde dev bir ejderha görünce hayrete düştü. HBOnun popüler fantastik dizisi House of the Dragondaki ejderhayı anımsatan bu sıra dışı model, 2026 Commonwealth Oyunları öncesinde şehrin gökyüzünde sergilendi.

Uzunluğu 8 metre olan ejderha; Clyde Nehri, SEC Armadillo ve OVO Hydro yapılarının üzerinden uçarak fantastik Westeros dünyasını gerçeğe taşımış izlenimi verdi.

İlginç olan şu ki havada hareket eden model, yalnızca ejderhaya benzetilerek yapılmış bir maket değil. Dizide Rhaenyra Targaryen ile bağlantılı olan Syrax ejderhasının birebir kopyası olarak kabul ediliyor. Gerçekçi görünümünü sağlamak için House of the Dragon dizisinin çekimleri sırasında elde edilen 3B taramalardan yararlanıldığı belirtildi.

Ejderhanın yapımı 3.000 saat sürdü

Bu dev model üzerinde 14 uzman üç ay boyunca çalıştı. Hazırlanması için toplamda yaklaşık 3.000 saat harcandı.

Buna rağmen ejderha ağır değil; ağırlığı yalnızca 13 kilogram . Yapı, karbon fiber, alüminyum ve özel köpük malzemelerden üretildi.

Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü

Model, yalnızca görünümüyle değil, hareket kabiliyetiyle de dikkat çekiyor. Kanatları, başı ve kuyruğu da dahil olmak üzere 23 hareketli parçası bulunuyor. Bu sayede ejderha, canlı bir varlık gibi hareket edebiliyor.

Ayaklarına yerleştirilen özel hareket sistemi ise modelin havalanmasını ve uçmasını sağlıyor.

Organizatörlere göre bu proje, Glasgow'a 2026 Commonwealth Oyunları kapsamında gelen ziyaretçileri özgün bir şekilde karşılamak ve spor, modern teknoloji ile fantastik dünyanın birleşimini sergilemek amacıyla hayata geçirildi.

Commonwealth Oyunları 23 Temmuz'da başladı. Spor müsabakalarının yayınları izleyicilere HBO Max üzerinden sunulurken, TNT Sports karşılaşmaların televizyon yayınlarını sağlıyor.

GlasgowHBOHouse of the DragonSyraxRhaenyra Targaryen
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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