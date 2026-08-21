Boyu 2 metreyi aşan kadın Guinness rekoru kırdı

Türkiyeli Rümeysa Gelgi, sıra dışı boyuyla tüm dünyada tanınıyor. Boyu 215,16 santimetre olan Rümeysa, 23 Mayıs 2021 tarihinde Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın yaşayan en uzun kadını olarak resmen kayda geçirildi.

Rümeysa, sıradan bir hayat süren insanlardan çok daha uzun olmasıyla birçok kişinin dikkatini çekiyor. Boyu, ortalama insan boyundan yaklaşık bir metre daha fazla.

İlginç olan şu ki Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı’na yalnızca tek bir başarıyla girmedi. Kendine özgü birkaç rekorun daha sahibi.

Bunlar arasında Rümeysa dünyanın yaşayan en uzun kadınıolmasının yanı sıra çeşitli alanlardaki diğer rekorların sahibi olarak da tanınıyor.

Sıra dışı görünümüne rağmen toplumla aktif iletişim kuruyor ve deneyimleri hakkında açıkça konuşuyor. Guinness rekoru, Rümeysa için yalnızca şaşırtıcı bir sayı değil, farklı yaşam tarzını dünyaya tanıtma fırsatına da dönüştü.

Bugün dünyanın en ünlü rekortmenlerinden biri kabul ediliyor. 215,16 santimetrelik boyu ise onu Guinness tarihindeki en sıra dışı rekor sahiplerinden biri haline getirdi.