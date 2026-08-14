8 yaşında 198 cm'ydi: Karan Singh şimdi 2,5 metreye yaklaşan boyuyla ilgi odağında!

Hindistanlı Karan Singh, çocukluğundan beri boyuyla ilgi odağı oluyor. 8 yaşındayken 198 santimetrelik boyuyla haber manşetlerine çıkmıştı.

Şimdi boyu 250 cm'ye yaklaştı

17 yaşındaki Karan, kısa süre önce sosyal medya hesabında boyunun yaklaşık 8 fit 2 inç, yani 250 santimetre olduğunu açıkladı.

WWE efsanesi Büyük Khali ile buluşmasını gösteren video ise internette büyük ilgi gördü.

Videoda Karan Singh, Büyük Khali'den bile daha uzun görünüyor. Khali, onunla konuşabilmek için başını yukarı kaldırmak zorunda kaldı.

“Hâlâ uzuyor” iddiaları yayıldı

Yabancı medya, Karan Singh'den yaklaşık 2,5 metre boyundaki 17 yaşındaki genç olarak söz ediyor. Bazı haberlerde boyunun hâlâ uzamaya devam ettiği belirtildi.

Sosyal medyada ise fotoğraf ve videolarının altında çeşitli yorumlar yapılıyor.

Sizce Karan Singh'in boyu daha ne kadar uzayabilir?