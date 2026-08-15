Çin’de robot dilendi: İsteği şaşkına çevirdi

Çin’de sokakta diz çöküp yayalardan para isteyen insansı robotun görüntülerinin yer aldığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Robotun her zamanki gibi yürümesi veya karmaşık hareketler yapması değil, insanlardan ne istediği internet kullanıcılarını şaşırttı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çin’in Sichuan eyaletinde meydana geldi. Görüntülerde insansı robotun tek dizinin üzerine çöktüğü, ellerini birleştirerek sokaktan geçen insanlara eğildiği görülüyor.

Robotun yanına para toplamak için küçük bir kap ve dijital ödeme yapılmasını sağlayan bir QR kodu yerleştirilmişti. LED yazısı ve hoparlörü aracılığıyla “Yeniden şarj olmak için param yok” ve “Lütfen elektrik masraflarımı karşılamama yardımcı olun” mesajları tekrarlanıyordu.

Haberlere göre bu robot, Çinli robotik şirketi Unitree tarafından üretilen Unitree G1 insansı robotu olabilir. Şirketin bu modeli daha önce de sıra dışı hareketleri ve çeşitli deneylerde kullanılmasıyla dikkat çekmişti.

Videonun yayılmasıyla internet kullanıcıları arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazıları şaka yaparak “Artık dilencilerin yerini de robotlar alıyor” derken, diğerleri bu durumu yapay zekânın insan hayatına giderek daha fazla nüfuz ettiğinin bir işareti olarak değerlendirdi.

Bununla birlikte videonun gerçek amacı da tartışmalara yol açtı. Bazıları bunun şirketin bir pazarlama etkinliği olduğunu düşünürken, başka bir grup bunun sokak sanatı ya da insanların ilgisini çekerek para toplamanın sıra dışı bir yolu olabileceğini belirtti.