16 yaşındaki genç beş yıldır havuzda yaşıyor

·18K·Dünya
16 yaşındaki genç beş yıldır havuzda yaşıyor

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Murşidabad bölgesinde yaşayan 16 yaşındaki İkbal Şeyh'in sıra dışı durumu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beldanga şehrinde yaşayan gencin, son beş yıldır vaktinin çoğunu havuzlarda geçirdiği belirtiliyor.

İkbal, sudan çıkar çıkmaz vücudunda şiddetli bir yanma ve sızı hissettiğini söylüyor. Serin suya girdiğinde ise bu rahatsızlık biraz hafifliyor. Bu nedenle bazen günlerce, hatta bazı durumlarda bir haftaya yakın süreyi suda geçirdiği oluyor.

Ailesi genci çeşitli hastanelere ve geleneksel şifacılara götürdü ancak durumuna kesin bir teşhis konulamadı. Uzun süre suda kalmasının sağlığını olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

İkbal hakkındaki videoların sosyal medyada yayılmasının ardından durumu Hintli iş insanı Anant Ambani'nin dikkatini çekti. Ambani, gencin Mumbai'ye getirilmesini ve uzman bir tıbbi kontrolden geçirilmesini sağladı. İkbal şu anda Mumbai'deki bir hastanede uzman gözetimi altında.

Bazı doktorlar İkbal'de eritromelalji adı verilen nadir bir hastalık olabileceğini tahmin ediyor. Bu durumda ciltte şiddetli yanma, ısı artışı ve kızarıklık görülebilir. Belirtiler vücut ısısı yükseldiğinde şiddetlenirken, soğutma geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak İkbal'e bu teşhisin resmen konulduğu henüz doğrulanmadı.

Şu anda Mumbai'deki doktorlar genci detaylı bir şekilde inceleyerek, durumuna neden olan faktörleri belirlemek ve ağrılı semptomları azaltmak için çalışmalar yürütüyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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