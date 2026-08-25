Dünya futbol tarihi ve istatistiklerini inceleyen prestijli The Sweeper Podcast projesi, Özbekistan Süper Ligi'nin gezegenimizdeki tüm üst düzey ligler arasında tamamen benzersiz ve eşi benzeri olmayan bir coğrafi statüye sahip olduğunu duyurdu.

Analistlere göre Özbekistan Süper Ligi, dünya okyanuslarına doğrudan kıyısı olmayan ve kendisi gibi denize kıyısı olmayan ülkelerle çevrili (çift taraflı denize kıyısı olmayan) bir ülkede düzenlenen dünyadaki tek bağımsız üst düzey ulusal şampiyonadır.

Neden Lihtenştayn değil de Özbekistan?

Coğrafi açıdan yeryüzünde denize çift taraflı kıyısı olmayan sadece iki ülke bulunmaktadır: Özbekistan ve Avrupa'daki Lihtenştayn Prensliği:

Lihtenştayn modeli: Bu ülkede bağımsız bir ulusal şampiyona düzenlenmemektedir; ülkenin tüm futbol kulüpleri komşu İsviçre lig sisteminde mücadele etmektedir;

Özbekistan'ın eşsizliği: Böylece Özbekistan, kendi topraklarında bağımsız ve tam teşekküllü bir ulusal üst lige sahip dünyadaki tek ülke olarak tarihe geçti.

16 takım, bölgeler coğrafyası ve son şampiyon

Hâlihazırda Özbekistan Süper Ligi'nde ülkenin farklı bölgelerini temsil eden 16 profesyonel takım mücadele etmektedir:

Coğrafi dağılım: Kulüplerin büyük çoğunluğu vadi ve doğu bölgelerinde yer almakta olup, 3 takım başkent Taşkent şehrinde bulunmaktadır;

Batı kutbu: Ülkenin batı bölgesinden turnuvaya Urgenç'in «Xorazm» takımı katılmaktadır;

Son şampiyon: Ulusal şampiyonanın son galibi olarak Fergana'nın «Neftchi» kulübü kaydedilmiştir.

Asya sahalarındaki hegemonyası ve yeni Elit Şampiyonlar Ligi

Özbek kulüpleri, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) bünyesindeki turnuvalarda bölgenin en güçlü takımları olarak sürekli play-off aşamalarında yer almaktadır. Özellikle Taşkent'in «Bunyodkor» kulübü, tarihinde iki kez kıtanın ana turnuvasında yarı finale kadar yükselmiştir.

2026/2027 sezonu ise Özbek futbolu için yeni bir tarihi aşama olmaktadır: