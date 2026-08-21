Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen

Hintli Lalit Patidar, görünümüyle birçok kişinin dikkatini çekiyor. Yüzündeki kıllar son derece yoğun ve yüzeyinin yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı.

Verilere göre Lalit Patidar’ın yüzündeki kıl yoğunluğu, santimetrekare başına 201,72’ye kadar ulaşıyor. Bu sıra dışı özellik, onu dünya rekortmenleri arasına taşıdı.

Lalit’in görünümü diğer insanlarınkinden büyük ölçüde farklı olsa da bu özelliğiyle tanındı ve dünyanın en sıra dışı insanlarından biri olarak kabul edildi.

Fotoğrafları ve hayatıyla ilgili bilgiler sosyal medyada da büyük ilgi gördü ve birçok insanı şaşırttı.

Lalit Patidar’ın rekoru, insan vücudundaki sıra dışı özelliklerin ne kadar çeşitli olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Yüzündeki kılların bu denli yoğun olması, rekorlar dünyasındaki en tuhaf göstergelerden biri kabul ediliyor.

Sizce insanlardaki bu tür sıra dışı rekorlardan hangisi en şaşırtıcı?