Yavruları dişi değil, erkek denizatı doğurur: Doğanın şaşırtıcı sırrı

·9·Dünya
Yavruları dişi değil, erkek denizatı doğurur: Doğanın şaşırtıcı sırrı

Doğada insanı hayrete düşüren pek çok olay vardır. Bunlardan biri de denizatlarında yavruları dişinin değil, bizzat erkeğin taşıması ve dünyaya getirmesidir.

İlk bakışta bu inanılmaz görünebilir. Ancak denizatlarında üreme süreci diğer canlılardan tamamen farklıdır.

Yumurtaları erkek kabul eder

Denizatının birçok küçük yavrusu kapsül içinde toplanmış.

Üreme sürecinde dişi denizatı, yumurtalarını erkeğin karın kısmında bulunan özel kuluçka kesesine aktarır. Bundan sonra ana sorumluluk erkeğe yüklenir.

Erkek, yumurtaları bir süre özel kesesinde saklar. Bu süre zarfında yumurtalar gelişerek küçük denizatlarına dönüşmeye başlar.

En ilginç kısım ise bundan sonra başlar.

Erkek denizatı 'doğurur'

Yeşil bitkiler arasında yüzen benekli bir denizatı.

Yavrular tamamen şekillendiğinde, erkek denizatı onları kesesinden dış ortama bırakır. Bu süreç insandaki doğum sürecine benzemese de, biyolojik açıdan yavruları dünyaya getirme görevini erkek yerine getirir.

Bazı türlerde tek seferde yüzlerce küçük denizatı doğabilir. Yeni doğan denizatları ise hemen bağımsız bir hayata başlar.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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