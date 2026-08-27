Google Pixel 11 Pro akıllı telefonlarında yeni özellik nedeniyle el feneri zayıfladı

Yeni Google Pixel 11 Pro akıllı telefon sahipleri beklenmedik bir teknik kusurla karşılaştı. 9to5google uzmanlarının verilerine göre, cihazın arka panelindeki yeni HiLight aydınlatma öğesi nedeniyle akıllı telefonun el feneri ve flaşı, önceki nesil modellere kıyasla önemli ölçüde daha zayıf çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere modern amiral gemisi cihazlarda ek aydınlatma ve tasarım öğeleri önemli bir yer tutar. Google şirketi de yeni cihazlara HiLight özelliğini entegre etmişti. Ancak yapılan testler, bu inovasyonun pratik kullanımda bazı rahatsızlıklara yol açtığını gösteriyor.

HiLight özelliğinin etkisi

Araştırmacılar, yeni modellerin el feneri gücünün önceki amiral gemilerine kıyasla oldukça düşük olduğunu belirtiyor. Özellikle bazı rakip akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında farkın çok büyük olduğu hissediliyor. Fotoğraflarda bu fark pek belli olmayabilir ancak gerçek hayatta, yani nesneye olan mesafe arttıkça eksiklik açıkça göze çarpıyor.

Uzmanlar, bu duruma yapısal bir çözümün neden olduğunu açıklıyor. HiLight özelliğini uygulamak amacıyla LED'i kapatan özel cam, aslında ışığı dağıtıcı görevi görüyor. Sonuç olarak ışık akışı tek bir noktada toplanmak yerine dağılıyor ve aydınlatma gücü düşüyor.

Aslında mühendislerin bu sorunu önlemek için HiLight öğesine tamamen ayrı bir LED ayırmaları gerekirdi. Mevcut durumda ise tek bir öğenin iki görevi yerine getirmeye çalışması, temel yeteneklerini kısıtlamış görünüyor.

Günlük hayattaki zorluklar

Birçok kullanıcı için modern kameralar çağında flaş kullanmak ikincil bir mesele haline gelmiş olabilir. Pek çok fotoğraf, ek ışık olmadan da AI sayesinde iyi çıkıyor.

Ancak basit bir el feneri, günlük yaşamda sıkça ihtiyaç duyulan temel bir işlevdir. Karanlık bir odada bir şey ararken veya akşam saatlerinde sokakta yürürken el fenerinin zayıflığı, kullanıcılara şüphesiz bazı rahatsızlıklar yaratmaktadır.