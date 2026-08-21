“Hotdog alıverdim ya!”: Messi’nin oğluna verdiği eğitim sosyal medyada tartışılıyor

Dünyanın en ünlü futbolcularından biri olan Lionel Messi ile 11 yaşındaki oğlu Mateo arasındaki sıradan bir sohbet sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Özellikle Messi’nin para ve istekler konusunda çocuğuna yaklaşımı birçok kişinin dikkatini çekti.

Edinilen bilgilere göre Mateo, babasından kendisine başka bir şey daha almasını istedi. Bunun üzerine Messi, şakayla karışık şöyle dedi:

“Sana hotdog aldım ya, bununla yetin. Başka param yok!” Messi’nin bu sözlerinin, çocuklarıyla günlük yaşamda sıradan davranmaya çalıştığını gösterdiği belirtildi. Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olmasına rağmen Messi, espri yoluyla çocuklarının her isteğini hemen yerine getirmek zorunda olmadığını gösterdi.

Kullanıcılar, Messi’nin Mateo ile sohbetine farklı tepkiler verdi. Bazıları futbolcunun çocuklarını gösterişe alıştırmamasını olumlu değerlendirirken, bazıları da durumu yalnızca bir babanın oğluyla yaptığı şaka olarak gördü.

Sizce ünlü ve zengin ebeveynler çocuklarını nasıl yetiştirmeli? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.